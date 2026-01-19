Közszolgák otthontámogatása: kedden lejár egy jogvesztő határidő, íme, a kör, amely még jelentkezhet

Január 20. kedden lejár a közalkalmazottak egymillió forintos otthontámogatásának igénylési határideje azoknál, akik tavaly vagy korábban kötött hitelszerződésre kérnék ezt a támogatási formát. A határidő jogvesztő, vagyis aki keddig nem adja be az igénylést, az ezt később már nem tudja majd megtenni – figyelmeztet a Telex.

Fontos, hogy az igénylést nem valami központi helyen, hanem mindenkinek a saját munkáltatójánál kell bejelenteni. Azok, akik január 20-ig beadják a jelentkezésüket, már februárban, egy összegben megkaphatják az egymillió forintos támogatást.

(Az otthonteremtési támogatásról részletesen itt írtunk. Cikkünkből kiderült, hogy lehetnek családok, amelyekben ugyan az egyik házastárs közszolga, mégsem tudják felvenni a támogatást.)

Azoknak, akik idén január elseje után kötött lakáshitel-szerződésekre igénylenék az egymillió forintos támogatást, két lehetőségük van:

ha január 20-ig jelentkeznek, akkor a többiekkel együtt februárban egy összegben megkaphatják a pénzt,

ha később adják be a jelentkezésüket, akkor havonta utalják majd ki nekik a támogatás adott hónapra eső részét.

A támogatás igényléséhez a munkáltató által kiküldött formanyomtatványt kell kitölteni és a munkáltatónál leadni. A formanyomtatványnak az ezen a linken található mintához kell hasonlítania.

A támogatást a kormány tájékoztatása szerint csak magyarországi lakóingatlan tulajdonának megszerzése céljából lehet igényelni. A támogatást igényelhetik azok, akiknek olyan kölcsön- vagy egyéb szerződésük van, amely magyarországi lakóingatlan megszerzésére szolgál. Ezek közé tartozik:

lakáshitel;

zártvégű, lakáscélú pénzügyi lízing;

és lakás-előtakarékossággal kombinált hitelszerződés.

A támogatást ezek mellett önerő céljából is igénybe lehet venni. Ebben az esetben még nem kell szerződést mutatni a munkáltatónak, elég igényelni a pénzt és a támogatás kiutalása után 180 napon belül bejelenteni a szerződés megkötését.

Kik igényelhetik? Az egymillió forintos otthontámogatásra a közalkalmazottak, valamint a közfeladatnak minősülő tevékenységet végzők egy része jogosult. A munkáltató elvileg minden jogosultat tájékoztatott december 20-ig, ha valaki nem tudja, hogy jár-e neki, az Államkincstár listáján megnézheti, hogy fent van-e a munkahelye.

Biztosan jogosultak viszont a rendőrök, az ápolók, az orvosok, a tanárok, a gyermekvédelemben, az idősgondozásban, a bölcsődei nevelésben, a fogyatékosgondozásban dolgozók, az önkormányzati alkalmazottak, a minisztériumi dolgozók valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok alkalmazottjai. Jogosultak továbbá az egyházi, illetve a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány fenntartásában működő azon intézmények alkalmazottjai, amely intézmények felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, kulturális, gyűjteményi, levéltári, közművelődési, karitatív vagy egészségügyi feladatot látnak el.

Az államkincstár otthontámogatásról szóló tájékoztató oldalát ezen a linken lehet elérni.