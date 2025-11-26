A portál hangsúlyozta, hogy az otthontámogatás alanyi jogon jár az érintetteknek, de nem automatikusan, emiatt kiemelten fontos már most tájékozódni az igénylés menetéről. Különösen azoknak kell most lépniük, akiknek már van lakáshitelük. Ugyanis az az adós, aki elmulasztja a 2026. január 20-i határidőt, lemarad a lehetőségről – tették hozzá. Ezzel arra céloztak, hogy a jogszabály szerint a 2026. január 1-jét megelőzően érvényesen létrejött lakáskölcsön-szerződéseknél a bejelentési határidő utolsó napja 2026. január 20.