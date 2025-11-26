A közszolgálati dolgozóknak járó, régóta várt, évi nettó 1 millió forintos otthontámogatásról szóló kormányrendelet november 25-én jelent meg – a program 2026. januártól indul, és jelentős könnyebbséget hozhat azoknak, akik a közszférában dolgoznak és lakáscélú hitelt fizetnek vagy terveznek felvenni. De kik jogosultak pontosan a támogatásra? A BiztosDöntés.hu kiszúrta, hogy a Magyar Államkincstár oldalán már megjelent a munkáltatók listája.
A portál hangsúlyozta, hogy az otthontámogatás alanyi jogon jár az érintetteknek, de nem automatikusan, emiatt kiemelten fontos már most tájékozódni az igénylés menetéről. Különösen azoknak kell most lépniük, akiknek már van lakáshitelük. Ugyanis az az adós, aki elmulasztja a 2026. január 20-i határidőt, lemarad a lehetőségről – tették hozzá. Ezzel arra céloztak, hogy a jogszabály szerint a 2026. január 1-jét megelőzően érvényesen létrejött lakáskölcsön-szerződéseknél a bejelentési határidő utolsó napja 2026. január 20.
Kik igényelhetik az évi 1 millió forintos otthonteremtési támogatást?
A támogatás célja, hogy a közfeladatot ellátó szektorban dolgozók lakhatási terheit csökkentse. A rendelet rendkívül széles jogosulti kört jelöl meg, amely szinte minden, központi/önkormányzati vagy ahhoz kötődő szervezetnél dolgozót érint. A 361/2025. (XI. 25.) kormányrendelet értelmében a jogosultak köre széles és magába foglalja a legtöbb, közfeladatot ellátó szervezet alkalmazottait, de még az egyházi vagy alapítványi fenntartású, közfeladatot végző intézmények dolgozóit is.
Fő szabály szerint a támogatásra jogosult:
- valamennyi költségvetési szerv minden foglalkoztatottja, például a minisztériumok, kormányhivatalok, önkormányzatok alkalmazottai.
- A legtöbb közfeladatot végző szervezet alkalmazottai, a rendvédelmi, honvédelmi szervek dolgozói, az egészségügyi és szociális szféra dolgozói, az oktatási és kulturális intézmények munkatársai is.
- Mind az állami, mind az egyházi és közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásában működő intézmények dolgozói jogosultak, amelyek felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, kulturális, gyűjteményi, levéltári, közművelődési, karitatív vagy egészségügyi feladatot látnak el.
- alkotmányos és különleges jogállású szervek alkalmazottjai,
- ápolók,
- bírósági és ügyészségi dolgozók,
- fővárosi és vármegyei hivatalok alkalmazottai,
- gyámügyben dolgozók,
- falugondnokok, tanyagondnokok,
- felsőoktatás és szakképzés foglalkoztatottjai,
- gyermekvédelemben, idősgondozásban, fogyatékosságügyben, bölcsődei nevelésben dolgozók,
- katonák, honvédelmi alkalmazottak,
- közfoglalkoztatottak,
- kulturális foglalkoztatottak,
- minisztériumi dolgozók,
- nemzetiségi önkormányzatok dolgozói,
- nevelőszülők,
- orvosok,
- önkormányzati dolgozók és az önkormányzati háttérintézmények dolgozói,
- rendőrök, tűzoltók és más hivatásosok,
- tanárok, óvónők, más köznevelési dolgozók.
A támogatás megilleti a részmunkaidős foglalkoztatottakat is, az éves keretösszeg arányos részében. Nem jár viszont a támogatás a próbaidőn lévőknek, a megbízási vagy vállalkozási szerződéssel dolgozóknak és azoknak sem, akik már részesülnek az szja-törvény szerinti lakhatási támogatásban.
Annyit írtak még, hogy a lista folyamatosan frissül.