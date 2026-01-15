A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnöke, Boros Péterné a 24.hu kérésére megkérdezte nyolc nagyobb munkahelyi szervezetükben (ahol a néhány száztól az ezres létszámig dolgoznak közszolgák), hogy mi a véleményük a januártól élő, évi egymillió forintos Otthontámogatásról.

Elmondása szerint, akiknek ez most lehetőség (mert már van lakáshitelük, amit eddig is tudtak fizetni valahogy), azok egyértelműen örülnek neki. Azok is, akik az új támogatás révén tudnak majd lakást vásárolni. Viszont kirajzolódik, hogy a többség idősebb, és náluk már nem aktuális a lakáshiteltörlesztés vagy lakásvásárlás. Így viszonylag kevesen tervezik igénybe venni a támogatást, ami összefügghet az alacsony bérekkel is – egy négyszáz fős munkahelyen például jó esetben 30 igénylő lesz. Ez szerinte azt mutatja, hogy a többiek

az alacsony fizetésük miatt eddig sem vettek fel hitelt, és ezután sem fognak tudni.

Illetve azt is jelzi, hogy kevés a munkahelyeken a fiatal.

De az, hogy ilyen kevesen vennék csak igénybe, nem jelenti azt, hogy a közszolgálatban dolgozóknak ne lennének lakhatási problémáik

– hangsúlyozta.

Hozzátette: jelenleg nem kiszámítható a béremelés a közszférában, ezért nehéz a dolgozóknak hosszabb távra elköteleződniük. A kiszámíthatóság főleg a fiatalok számára lenne fontos, a béreknél, előrelépési lehetőségeknél és a lakhatás megoldása miatt is. És ami például az évi egymillió forintos támogatást illeti, azt sem tudni, hogy hány évig lesz elérhető. Jó lenne szerinte, ha a támogatás hosszabb távon megmaradna, de akkor sem helyettesítheti a bérek tervezhető, kiszámítható, ütemes emelését, felzárkóztatását, azok híján nem maradnak a pályán a dolgozók, főleg a fiatalok. Személy szerint nem biztos abban, hogy a következő évet megéri a támogatás, mert nem tudni, hogy lesz-e rá mintegy 160 milliárd forint jövőre is. És, ha esetleg megszűnik a lehetőség, akkor mi lesz azokkal, akik beugrottak egy új hitelbe abban a hiszemben, hogy évről évre megkapják majd az egymillió forintos támogatást? – vetette fel Boros Péterné.