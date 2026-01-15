Nagy változás a lakásvásárlási illetékfizetésnél januártól

A lakásvásárláshoz kapcsolódóan a vagyonátruházási illeték általános szabályai nem módosultak az elmúlt időszakban.

A lakáscserék esetében viszont történt változás. A vevők ugyanis csökkenthetik az illeték nagyságát abban az esetben, ha a mostani vásárlást megelőzően vagy azt követően adnának el lakást. Gyakorlatilag a megvásárolt ingatlan árából le lehet vonni az eladott ingatlan árát, és a különbözet után kell csak illetéket fizetni. Ha például valaki most vásárol 100 millió forintért egy lakást, de egy éve eladott egy lakást 60 millió forintért, akkor neki csak a különbözetnek, azaz 40 millió forintnak a 4 százalékát kell illetékként megfizetnie. Márpedig nem elhanyagolható szempont, hogy 4 millió forintot, vagy 1,6 millió forintot kell az állam felé rendezni – olvasható a pénzügyi portálon.

Nem mindegy azonban, hogy mikor lett eladva a kérdéses ingatlan, ebben a feltételben történt most változás.

A tavalyi szabályok értelmében akkor lehetett ezzel az illetékcsökkentő módszerrel élni, ha az új vásárlást megelőző 3 éven belül történt az előző lakás eladása. Vagy az új lakás vásárlását követő egy éven belül történik a meglévő lakás értékesítése.

A 2026-os szabályok értelmében akkor lehet ezzel az illetékcsökkentő módszerrel élni, ha az új vásárlást megelőző 5 éven belül történt az előző lakás eladása. Vagy az új lakás vásárlását követő egy éven belül történik a meglévő lakás értékesítése.

Tehát már azok is tudják ezzel a módszerrel csökkenteni a vagyonátruházási illetéket, akik 4 évvel ezelőtt adták el a lakásukat.

Jó tudni

Fontos, hogy ez a könnyítés, szabályváltozás az illetékfizetésre érvényes. Az eladott lakások után az eddig megismert feltételek mellett kell személyi jövedelemadót fizetni. Ezt akkor kell rendezni, ha a vásárlás időpontját követő meghatározott időn belül a vételárhoz képest magasabb áron adnánk el a lakásunkat.

A fentiek csak általánosságban tartalmazzák az illetékkel kapcsolatos szabályokat. A konkrét vásárlással, eladással kapcsolatos lehetőségekről, speciális szabályokról érdemes mindig külön érdeklődni – írja a bankmonitor.hu.