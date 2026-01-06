Hirtelen meggyengült a forint

Erős hullámzással indult a kedd reggel a devizapiacon: a forint rövid idő alatt látványosan gyengült mind az euróval, mind a dollárral szemben – írja a Portfolio. Nem sokkal reggel 9 óra előtt az euró árfolyama még 383,8 forintig erősödött a magyar fizetőeszközzel szemben, alig egy órával később azonban már 384,6-os szinten is járt az árfolyam.

A mozgás a dollár esetében még ennél is nagyobb volt. A reggeli órákban a forint az amerikai devizával szemben több forintos sávban ingadozott, majd fél 11-re már nagyjából 2 forintos gyengülésnél járt a dollárral szemben. Ugyanebben az időszakban az euróval szembeni veszteség megközelítette az 1 forintot.

Kellemetlen külkereskedelmi adatok

Mint arról beszámoltunk, a KSH keddi közlése szerint novemberben 121 millió eurós termék‑külkereskedelmi hiány alakult ki: az export volumene 8,6 százalékkal csökkent, míg az import 3,8 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához képest.

A visszaesés főként a gépek és szállítóeszközök, valamint az energiahordozók külkereskedelméhez köthető.