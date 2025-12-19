építési és közlekedési minisztériummkfefuvarozásteherforgalmi díj
Két részletben emelkednek a fuvardíjak, megállapodott a kormány az érdekképviseletekkel

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2025. 12. 19. 21:50
Szajki Bálint / 24.hu

Megállapodott az Építési és Közlekedési Minisztérium a fuvarozók szakmai érdekképviseletével, közölte a tárca.

Az érdekképviseleti szervezetek korábban levéllel fordultak a miniszterelnökhöz a január 1-jétől érvényes új teherforgalmi útdíjak ügyében, és élesen bírálták a kormány terveit, amelyek szerintük visszafordíthatatlan károkat okoznak. Az eredeti elképzelés alapján a gyorsforgalmi utakon 4,3 százalékkal nőnek a díjak, a főutakon közlekedő teherautók esetében viszont több mint 50 százalékos emelés jött volna.

Az ÉKM által közölt megállapodás alapján

a fuvardíjak 2026-ban részletben emelkednek: január 1-jétől 4,3 százalékkkal, majd március 1-jétől a 2025-ös díjhoz képest plusz 35 százalékra kiegészítve,

emellett

  • a felek támogatják a magyarországi tranzithálózat kijelölését annak érdekében, hogy az áthaladó forgalom döntő részben 2X2 sávos útvonalakon,
  • a fuvarköltségek kiszámíthatósága érdekében december 19-étől elérhetővé vált az útdíjkalkulátor,
  • a térségi teherforgalmi korlátozásokat negyedévente, a szakmai szervezetek bevonásával felülvizsgálják,
  • újabb intézkedések történnek a fuvarozók munkáját befolyásoló adminisztratív terhek csökkentése (bírságriasztás, hibás regisztrációk javíthatósága) érdekében,
  • a felek közösen kezdeményezik a minimális fuvardíjra vonatkozó szabályok egyszerűsítését.

A megállapodást aláírta az ÉKM és a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. mellett a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, a Logisztikai Egyeztető Fórum, az Országos Kereskedelmi Szövetség, a Magyar Szállítmányozók Szövetsége és az Autós Nagykoalíció.

