Fuvarozók Lázárék döntéséről: „súlyos tévedés”, „indokolatlan csapás”, melynek többletköltségét előbb-utóbb a lakosság nyelheti le

A kormány megszegte a korábbi ígéretét, és csapást mér a fuvarozókra az indokolatlan mértékű új korlátozással, amely beláthatatlan és visszafordíthatatlan gazdasági károkat okoz a szakmának, és végül többletköltséget jelenthet a fogyasztóknak is – közölte a 24.hu megkeresésére a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, miután kiderült, hogy a tehergépjárművekre vonatkozó főúti útdíjak megemelésével, súlykorlátozási programmal és visszatartóbb bírságrendszerrel kiterelnék a településekről a kamionokat.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium hétfői tájékoztatása szerint az intézkedéscsomag elemei közé tartozik, hogy

60 új helyszínen helyeznek ki súlykorlátozó táblákat;

az eddig alacsonyabb díjszintű főutak útdíját növelik;

és a büntetéseket is fokozzák, a megtett úttal arányos útdíjrendszerben a jogosulatlan úthasználathoz kapcsolódó, 0–120 perces időszakra vonatkozó közigazgatási bírságok például 30 százalékkal nőnek.

A tárca ezt azzal indokolta, hogy csak szeptember végéig 126 esetben történt tehergépjármű által okozott közúti baleset Magyarországon: ebből 15 halálos kimenetelű volt. Ráadásul a balesetek között jelentős arányt képviselnek a kamionok által lakott területen okozott súlyos, akár halálos kimenetelű szerencsétlenségek, több esetben nehézgépjármű gyalogost gázolt vagy épületeknek ütközött.

A januárban életbe lépő módosításokkal a kormány szerint a vidéki települések lakói számára biztonságosabbá válhat a fő- és mellékutakon való közlekedés, az otthonaikat érő környezeti és zajterhelés pedig csökkenhet.

Árvay Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE) főtitkára lapunk megkeresésére a döntést úgy kommentálta, a kormány nem egyeztetett velük, és teljesen indokolatlanul mér csapást a fuvarozókra, ami odáig vezethet, hogy egyre több magyar cég fogja befejezni tevékenységét, ami munkahelyek megszűnését jelenti, miközben az intézkedések által keletkezett többletköltséget előbb-utóbb le kell nyelnie valakinek, és ez végül mindig a fogyasztó, azaz a lakosság terhe lesz.