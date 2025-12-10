Újabb országból vonulna ki a Spar

A dél-afrikai SPAR Group bejelentette, hogy tárgyalásokat folytat brit Appleby Westward egysége eladásáról, ezzel is szűkítve fókuszát a főbb piacaira, például Dél-Afrikára, Írországra és Srí Lankára. Az elmúlt két évben a vállalat már kivonult Svájcból és Lengyelországból – írta a Világgazdaság.

Eladjuk a brit üzletet, a tárgyalások folyamatban vannak arról, hogy kinek

– mondta Angelo Swartz vezérigazgató a Reutersnek. Hozzátette, hogy a cég nemigen tervez a jelenlegi helyszíneken túl terjeszkedéssel.

A cikkben megemlítik azt is, hogy Magyarországon a Spar nemrég újította fel az Allee-ban lévő üzletét. Arra is kitérnek, hogy a vállalat a következő években a Gourmet üzletek bővítésére és új termékkategóriákra fókuszál, valamint központi piacaira és új, prémium növekedési formátumaira.

A Spar Magyarországon 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben is veszteséges volt. Minden multinacionális élelmiszerlánc eredményességét megrengették a kormányzati különadók és árkorlátozások.