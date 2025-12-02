Felmérték, mivel van leginkább gondjuk az ügyfeleknek a telekommunikációs cégek ügyintézésével kapcsolatban.

A gyenge minőségű szolgáltatás,

a hosszú ügyfélkezelési idő és

az információhiány miatt

panaszkodnak leggyakrabban az ügyfelek a telekommunikációs cégeknél – derül ki a Foundever mesterséges intelligenciával (AI) támogatott legfrissebb elemzéséből. A fogyasztókat leginkább az frusztrálja, ha lassan oldják meg a felmerülő problémáikat, és ilyenkor könnyen tovább is állnak.

A tanulmány szerint a technikai problémák (33%), a számlázás és befizetés (14%), az új lakásba költözés (13%), a szolgáltatásindítás (9%) és lemondás (5%) a leggyakoribb okok, amiért az ügyfelek a szolgáltatójukhoz fordulnak. Legtöbbször a technikai nehézségekre (30%), az alacsony színvonalú ügyfélszolgálatra (14%), a szolgáltatások lemondása körüli nehézségekre (13%), a magas díjakra (11%) és félrevezető akciókra (6%) érkezik panasz.

„A távközlési iparágban a mesterséges intelligencia egyre fontosabb szerepet játszik a felmerülő problémák kezelésében. Az AI-alapú önkiszolgáló megoldások és az éjjel-nappali ügyféltámogatás lehetővé teszi, hogy a fogyasztók önállóan intézzék ügyeiket, ezzel csökkentve a várakozási időt és növelve a szolgáltatás minőségét. Ugyanakkor a technológia bevezetése átgondolt tervezést és kivitelezést igényel ahhoz, hogy valóban javítsa az ügyfélélményt” – hangsúlyozta Jehoda Attila, a kutatást készítő cég senior operations managerre.

A mesterséges intelligencia alapjaiban változtathatja meg az ügyfélkapcsolatokat a telekommunikációs szektorban, de az elemzés készítői szerint kulcsfontosságú, hogy a cégek okosan alkalmazzák. Ehhez szerintük elsőként meg kell határozni, melyik területen van a legnagyobb haszna, majd zökkenőmentesen kell integrálni a meglévő CRM-rendszerekbe és eszközökbe. Az AI működésének folyamatos ellenőrzésével a vállalatok finomhangolhatják a szolgáltatásokat és növelhetik a hatékonyságot.