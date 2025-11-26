Alacsonyabb inflációs számot mondott Varga Mihály a jegybank által közölt, eddig ismert hivatalos előrejelzésében olvashatónal – vette észre a HVG.

A Magyar Nemzeti Bank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása, ezért kedvező fejlemény, hogy a jegybanki és kormányzati lépések következtében a jövő évi infláció még alacsonyabb lehet, éves átlagban 3,4–3,6 százalék között alakulhat

– mondta Varga Mihály jegybankelnök a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara TOP 100 évzáró partnertalálkozóján.

A jegybank jelenlegi hivatalos előrejelzése a jövő évre 3,8 százalék, ez szerepel a szeptemberi Inflációs jelentésben. A prognózis elkészülte óta történt jelentősebb fejlemény, hogy a kormány az eredetileg november végén kifutó árrésstopot február végéig meghosszabbította és decembertől újabb termékkörökre terjesztette ki. A jegybank korábbi várakozása az volt az árrésstop kivezetése esetén, hogy visszacsapó hatás várható.