Eladják a magyarországi Hervist

admin Vaskor Máté
2025. 11. 26. 07:51

A Hervis sportáru-kereskedelmi lánc eladja magyarországi és romániai leányvállalatait, vette észre a hvg.hu a Hervis Sport- und Modegesellschaft keddi közleményét.

A vevő a brit Frasers Group, a vételárról nem számoltak be a felek. Az ügylet mindkét országban versenyhivatali jóváhagyást igényel.

Az üzlet révén összesen 29 Hervis-üzlet Magyarországon és 49 telephely Romániában kerül át a Frasers Grouphoz – beleértve az ott foglalkoztatott munkavállalókat is. Ezzel a Frasers jelentősen bővíti jelenlétét Közép- és Kelet-Európában.

Ulrich Hanfeld, a Hervis ügyvezetője a döntés körülményeivel kapcsolatban azt mondta,

úton vagyunk afelé, hogy egy modern, sportra összpontosító szaküzletté váljunk egy egyértelmű választékstratégiával. A divatorientált piacok Magyarországon és Romániában eltávolodtak a mi alaptevékenységünktől.

