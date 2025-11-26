Eladják a magyarországi Hervist

A Hervis sportáru-kereskedelmi lánc eladja magyarországi és romániai leányvállalatait, vette észre a hvg.hu a Hervis Sport- und Modegesellschaft keddi közleményét.

A vevő a brit Frasers Group, a vételárról nem számoltak be a felek. Az ügylet mindkét országban versenyhivatali jóváhagyást igényel.

Az üzlet révén összesen 29 Hervis-üzlet Magyarországon és 49 telephely Romániában kerül át a Frasers Grouphoz – beleértve az ott foglalkoztatott munkavállalókat is. Ezzel a Frasers jelentősen bővíti jelenlétét Közép- és Kelet-Európában.

Ulrich Hanfeld, a Hervis ügyvezetője a döntés körülményeivel kapcsolatban azt mondta,