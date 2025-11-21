számlázásvidanavngm
Gyökeresen átalakul pár éven belül a számlázás gyakorlata, Magyarországon is

Neményi Márton
24.hu
2025. 11. 21. 12:39
Neményi Márton
Szakmai észrevételeket és javaslatokat vár 2026. január 20-ig közösen kidolgozott e-számla koncepciójára a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – írta a NAV közleményében. Szerintük az uniós számlázás és adatszolgáltatás radikális megújítására már most lehet és érdemes is készülni, a hazai megvalósításról készült részletes tervről most bárki elmondhatja a véleményét.

2025. április 14-én lépett hatályba az áfa a digitális korban, vagyis a VAT in the Digital Age (ViDA) elnevezésű uniós jogszabálycsomag, amely legkésőbb 2030-ig gyökeresen átalakítja a számlázás és az elektronikus adatszolgáltatás szabályait, az áfaadminisztráció digitalizációjának új korszakát megnyitva Európában – hívja fel a figyelmet az adóhatóság.

Az is kiderült közleményükből, hogy a ViDA-csomag fő célja az áfacsalások visszaszorítása és a gazdaság digitalizációjának előmozdítása. Illetve, hogy a hazai megvalósítás koncepciójának kidolgozása hónapok óta zajlik.

A magyarországi megvalósítás

  • a számlázás és az adatszolgáltatás teljes megújítását jelenti, ahol
  • a számlák nem pusztán bizonylatok, hanem az adóhatóság és a vállalkozások közötti valós idejű adatkapcsolat eszközei lesznek.

Az ígéret szerint a rendszer nemcsak az eladói, hanem a vevői oldalon is elősegíti a számlázási, befogadási és feldolgozási folyamatok automatizálását, valamint az ezekre épülő új, hatékonyabb üzleti és adózási folyamatok kialakítását. A koncepció része a csatlakozás lehetősége Peppol Networkhöz is, amely nemzetközi szinten biztosít egységes, interoperábilis (zökkenőmentes) adatkapcsolatot a vállalkozások között, valamint a vállalkozások és az adóhatóságok között.

A NAV elkötelezett, hogy a ViDA-csomag bevezetésével olyan új digitális szolgáltatásokat nyújtson, amelyek egyszerűsítik az elektronikus számlázásra való átállást és támogatják az adózók mindennapi működését. A most véleményezhető koncepció a felkészülést segíti, érdemes már most megismerni, és figyelembe venni, például a vállalatok számviteli rendszereinek, illetve a könyvelőprogramok átalakításának tervezésénél.

A NAV honlapján elérhető koncepcióval kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat legkésőbb 2026. január 20-ig lehet elküldeni a vida_tsi@nav.gov.hu e-mail-címre.

