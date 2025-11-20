közlekedésvasútvasútvonalcivil
Tiltakozás indult egy vasútvonal miatt, 10 ezrek érintettek Budapesten és környékén

Farkas Norbert / 24.hu
24.hu
2025. 11. 20. 16:07
Farkas Norbert / 24.hu

Aláírást gyűjtenek Pesterzsébet, Soroksár, Dunaharaszti, Dunavarsány, Taksony, Kiskunlacháza és Délegyháza lakói annak érdekében, hogy az S25 elővárosi vasútvonal végállomását ne tegyék át Kőbánya-Kispestre az új Belgrád-Budapest vasútvonal átadása után – írja a Népszava.

Ezzel ugyanis elveszítenék azt a 20 perc előnyt, amit a pályafelújítással csökkenő menetidőn nyernének. Sőt a Budapest széléről utazóknak még hosszabb is lenne a városközpontba való bejutás, mint most. (A vonallal kapcsolatban Dunavarsányban súlyos közlekedésbiztonsági aggályok is felmerültek. Az erről szóló videóriportunkat itt láthatja.)

A petíciót Mach Péter XX. kerületi önkormányzati képviselő indította, akinek 2019-ben egy ehhez hasonló akcióval sikerült elérnie a menetrendváltást, így a Budapest–Kunszentmiklós-Tass vasútvonalon közlekedő szerelvények a KÖKI helyett jelenleg a Keleti pályaudvarra érkeznek. Már akkor kimutatható volt, hogy a Kőbánya-Kispest végállomás közlekedési zsákutca:

az utasoknak a főváros keleti szélére kellett kijutniuk ahhoz, hogy onnan visszautazhassanak a belvárosba. Az ingázók gyakorlatilag megkerülték fél Budapestet.

Mach Péter a lap kérdésére válaszolva arra is felhívja a figyelmet, hogy azóta kétszeresére-háromszorosára nőtt a forgalom a vonalon, sokan átültek a kocsiból a vonatra, ami a környezetvédelmet is szolgálta, hiszen a vonat jóval kevésbé környezetszennyező, a tisztább levegő, kevesebb a dugó.

A Pesterzsébetet is érintő 150-es számú, Budapest–Kunszentmiklós-Tass vasútvonal a Dél-Pest és Dél-Pest megyei agglomeráció számára továbbra is a közösségi közlekedés legfontosabb gerince.

A polgármester egyeztetéseket kezdeményez az Építési és Közlekedési Minisztériummal (ÉKM) és a MÁV-val. Ettől függetlenül a jövő héten a közel 1500 aláírással megtámogatott civil petíciót is eljuttatják az ÉKM-hez és a MÁV-hoz.

„A Budapest–Belgrád vasútvonalon várhatóan 2026 tavaszán indul meg a személyforgalom, amint az érintett vasútvonalon érvényes, újonnan bevezetendő menetrendről és vonatnemekről döntés születik”  – válaszolta a Népszava kérdésére az ÉKM. rával csökken.

Vizsgálják a Keleti pályaudvarra történő érkezés és indulás lehetőségét, „több érv szól emellett, így ebben nem várható változás”.

