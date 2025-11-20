Tiltakozás indult egy vasútvonal miatt, 10 ezrek érintettek Budapesten és környékén

Aláírást gyűjtenek Pesterzsébet, Soroksár, Dunaharaszti, Dunavarsány, Taksony, Kiskunlacháza és Délegyháza lakói annak érdekében, hogy az S25 elővárosi vasútvonal végállomását ne tegyék át Kőbánya-Kispestre az új Belgrád-Budapest vasútvonal átadása után – írja a Népszava.

Ezzel ugyanis elveszítenék azt a 20 perc előnyt, amit a pályafelújítással csökkenő menetidőn nyernének. Sőt a Budapest széléről utazóknak még hosszabb is lenne a városközpontba való bejutás, mint most. (A vonallal kapcsolatban Dunavarsányban súlyos közlekedésbiztonsági aggályok is felmerültek. Az erről szóló videóriportunkat itt láthatja.)

A petíciót Mach Péter XX. kerületi önkormányzati képviselő indította, akinek 2019-ben egy ehhez hasonló akcióval sikerült elérnie a menetrendváltást, így a Budapest–Kunszentmiklós-Tass vasútvonalon közlekedő szerelvények a KÖKI helyett jelenleg a Keleti pályaudvarra érkeznek. Már akkor kimutatható volt, hogy a Kőbánya-Kispest végállomás közlekedési zsákutca:

az utasoknak a főváros keleti szélére kellett kijutniuk ahhoz, hogy onnan visszautazhassanak a belvárosba. Az ingázók gyakorlatilag megkerülték fél Budapestet.

Mach Péter a lap kérdésére válaszolva arra is felhívja a figyelmet, hogy azóta kétszeresére-háromszorosára nőtt a forgalom a vonalon, sokan átültek a kocsiból a vonatra, ami a környezetvédelmet is szolgálta, hiszen a vonat jóval kevésbé környezetszennyező, a tisztább levegő, kevesebb a dugó.

A Pesterzsébetet is érintő 150-es számú, Budapest–Kunszentmiklós-Tass vasútvonal a Dél-Pest és Dél-Pest megyei agglomeráció számára továbbra is a közösségi közlekedés legfontosabb gerince.

A polgármester egyeztetéseket kezdeményez az Építési és Közlekedési Minisztériummal (ÉKM) és a MÁV-val. Ettől függetlenül a jövő héten a közel 1500 aláírással megtámogatott civil petíciót is eljuttatják az ÉKM-hez és a MÁV-hoz.

„A Budapest–Belgrád vasútvonalon várhatóan 2026 tavaszán indul meg a személyforgalom, amint az érintett vasútvonalon érvényes, újonnan bevezetendő menetrendről és vonatnemekről döntés születik” – válaszolta a Népszava kérdésére az ÉKM. rával csökken.

Vizsgálják a Keleti pályaudvarra történő érkezés és indulás lehetőségét, „több érv szól emellett, így ebben nem várható változás”.