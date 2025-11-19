Online rendelések: figyelmeztetést adott ki a Magyar Posta

Az elmúlt években markánsan megnőtt a Távol-Keletről érkező küldemények aránya is, amelyek ma már a Magyar Posta szerződéses csomagforgalmának több mint 20 százalékát teszik ki. A társaság forgalmának negyede az év utolsó hat hetére koncentrálódik, a legforgalmasabb napok már december első hetében jelentkeznek – olvasható az állami cég közleményében.

A távol-keleti rendelések átfutási ideje jellemzően 1,5–2 hét – tekintettel a nemzetközi szállítási láncok továbbítási időszükségletére, illetve a kötelező vámkezelési eljárásra –,

ezért a Posta azt javasolja, hogy aki például a Temu, Shein vagy az AliExpress oldaláról rendelne ajándékot, lehetőleg legkésőbb november 30-ig tegye meg.

Akik ezt követően terveznek külföldi webáruházból karácsonyi ajándékot rendelni, azoknak számolniuk kell azzal az eshetőséggel is, hogy – a karácsonyi megnövekedett csomagmennyiség miatt – a megrendelt termékeiket az ünnepek után kapják kézhez.

A hazai webshopokból rendelt csomagok esetében a december 12. utáni rendeléseknél már számolni kell a webshopok saját átfutási idejével és raktárkészletével is, aminek a hatása csúcsidőszakban akár több napot is jelenthet.

A vállalat a magánszemélyek és webáruházak figyelmét is felhívja rá: a december 19-ig belföldön postára adott csomagok érkeznek meg karácsonyig a címzettekhez.

A Magyar Posta tanácsa a karácsonyi ajándékok rendelésével kapcsolatban összegezte, hogy lehetőleg már novemberben rendeljék meg a vásárlók a kiválasztott terméket és válasszák a rugalmasabb MPL-csomagautomata átvételt.

Óvakodjunk a kamucsomagoktól

Az ünnepi időszakban sem szabad megfeledkezni a biztonságról az online rendelések során. Kevesebb kockázattal jár, ha ismeretlen webshopból történő vásárlás esetén az előreutalás helyett inkább az utánvételes fizetést (árufizetést) választjuk. Fontos, hogy minden esetben megbízható webáruházból rendeljünk. A megbízhatóságot alátámaszthatja például a honlapon feltüntetett webáruházadatok teljessége (cégnév, székhely, adószám, elérhetőség), az utánvétes fizetés lehetősége vagy a könnyen elérhető ügyfélszolgálat.

A Postának a megrendelt csomagok tartalmáról nincs és nem is lehet információja, mindössze a kiszállítást végzi, így a kéretlen csomagok (úgynevezett „kamucsomagok”) esetében is kizárólag a címzett képes és jogosult eldönteni, hogy valós-e a rendelés. A valós rendelésről úgy bizonyosodhatunk meg legjobban, ha az online kapott megrendelésazonosítókat nyomon követjük és átvételkor ez alapján is ellenőrizzük a csomagot. Ezért is javasolják, hogy a címzett valamennyi átvételre jogosult helyettes átvevőnek is előre jelezze, ha csomagot vár és adja meg a megrendelésazonosítóját is.