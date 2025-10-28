gubacsi hídv-hídközbeszerzésékm
Mészáros cégének kevés a maximum 10 százalékos nyereség

Szajki Bálint / 24.hu
A Momentum Mozgalom plakátkampánya Budapesten 2025. augusztus 21-én.,
24.hu
2025. 10. 28. 15:24
A V-Híd többek között ezért támadta meg a Gubacsi vasúti híd kivitelezésére vonatkozó tendert.

Mészáros Lőrinc cége, a V-Híd Zrt. megtámadta az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) által kiírt tendert, amelyben a Gubacsi vasúti híd (és a kapcsolódó létesítmények) 26,5 milliárd forintra becsült kivitelezéséhez kerestek vállalkozót – szúrta ki az Átlátszó.hu.

Az még érdekesebb, hogy miért támadta meg a leggazdagabb magyar érdekeltsége a közbeszerzési kiírást. A portál szerint többek között

  • a nem megfelelő alkalmassági követelmények,
  • a túl sok adminisztráció és
  • a 10 százalékban maximalizált nyereséghányad

nem tetszett a V-Hídnak. Az ÉKM szerint viszont a 10 százalékos nyereségarány elegendő ösztönzőerőt biztosít a vállalkozó számára, miközben nem eredményez indokolatlan közkiadást.

Mint kiderült, korábban Mészáros Lőrinc volt veje is támadta a pályázatot, sikerrel, szóval ez nem az első nekifutás, hogy kivitelezőt találjon a minisztérium a munkára.

Azt, hogy végül ki kapja a megbízást, még nem hozták nyilvánosságra, de az már kiderült, hogy kik indultak a tenderen, mekkora volt a becsült érték. A portál szerint a Swietelsky és az A-Híd lehet a befutó. Mészáros Lőrincék vasútépítő cégének (V-Híd) jogorvoslati kérelmét pedig elutasította a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB).

Ha bővebben is kíváncsi, kattintson.

Mint írtuk, Mészáros Lőrinc építőipari zászlóshajója, a V-Híd Zrt. 20–30 százalékos profitrátával, két év alatt 90 milliárd forint osztalékkal gazdagította az ország leggazdagabb emberét.

