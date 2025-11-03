otthon startingatlanpiacotthonteremtési támogatás
Gazdaság

Kiterjesztené az otthonteremtési támogatást a MOSZ

24.hu
2025. 11. 03. 15:59

A Munkástanácsok Országos Szövetsége kezdeményezi a kormánynál az otthonteremtési támogatás kiterjesztését a köztulajdonban lévő, közszolgáltatásokat működtető gazdasági társaságok munkavállalóira – tájékoztatta az MTI-t a szakszervezet hétfőn.

Mint írták, javaslatuk szerint

a kedvezmény így kiterjedne a lakosságot alapvetően érintő tevékenységet végző munkavállalókra, akik a személyszállítás, posta, távközlés vagy víz- és energia szolgáltatás területén dolgoznak.

A kormány október végi bejelentése szerint 2026. január elsejétől a közszolgálatban dolgozók évi egymillió forint otthontámogatást kapnak, amit lakáscélú hitel törlesztésére vagy lakáshitel önerejének kifizetésére fordíthatnak.

A Munkástanácsok Országos Szövetsége szerint a támogatás kiterjesztését a munkavállalók társadalmi szerepvállalása és az állami közszolgáltatási infrastruktúra fenntartásában betöltött kulcsszerepük indokolja. A támogatás érzékelhető segítséget biztosítana az érintett dolgozóknak és családjaiknak, továbbá biztosítaná a közszolgáltatások hosszú távú minőségét és a munkaerő megtartást is, írták.

A közszolgák várható lakhatási programját már a nyáron beharangozta Orbán Viktor, az indulás pontos dátuma azonban nem volt ismert. A GKI szeptember elején 1000 fős reprezentatív felmérést végzett a lakosság körében. A kutatás eredményei szerint a közszférában dolgozók 15 százaléka élne a támogatás adta lehetőségekkel, amennyiben lenne rá módja. 17 százalék semleges a kérdésben, míg további 68 százalék nem tervezi igénybe venni a konstrukciót.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Egymás után dönti a csúcsokat a forint
Magyar elmondta, hogyan mutatják be a 106 jelöltet, miután szerinte a Fidesz kiszivárogtatta a tiszások adatait
Ifj. Schóbert Norbi kihívta Istenes Bencét: mindkét bajnoki övét el szeretné nyerni
Magyarország történetének legnagyobb katonai adatlopási botránya miatt menesztették, most hozzá került a hazai űripar felügyelete
Vádat emeltek Iványi Gábor, Szél Bernadett és több ellenzéki képviselő ellen hivatalos személy elleni erőszak miatt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik