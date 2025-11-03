Kiterjesztené az otthonteremtési támogatást a MOSZ

A Munkástanácsok Országos Szövetsége kezdeményezi a kormánynál az otthonteremtési támogatás kiterjesztését a köztulajdonban lévő, közszolgáltatásokat működtető gazdasági társaságok munkavállalóira – tájékoztatta az MTI-t a szakszervezet hétfőn.

Mint írták, javaslatuk szerint

a kedvezmény így kiterjedne a lakosságot alapvetően érintő tevékenységet végző munkavállalókra, akik a személyszállítás, posta, távközlés vagy víz- és energia szolgáltatás területén dolgoznak.

A kormány október végi bejelentése szerint 2026. január elsejétől a közszolgálatban dolgozók évi egymillió forint otthontámogatást kapnak, amit lakáscélú hitel törlesztésére vagy lakáshitel önerejének kifizetésére fordíthatnak.

A Munkástanácsok Országos Szövetsége szerint a támogatás kiterjesztését a munkavállalók társadalmi szerepvállalása és az állami közszolgáltatási infrastruktúra fenntartásában betöltött kulcsszerepük indokolja. A támogatás érzékelhető segítséget biztosítana az érintett dolgozóknak és családjaiknak, továbbá biztosítaná a közszolgáltatások hosszú távú minőségét és a munkaerő megtartást is, írták.

A közszolgák várható lakhatási programját már a nyáron beharangozta Orbán Viktor, az indulás pontos dátuma azonban nem volt ismert. A GKI szeptember elején 1000 fős reprezentatív felmérést végzett a lakosság körében. A kutatás eredményei szerint a közszférában dolgozók 15 százaléka élne a támogatás adta lehetőségekkel, amennyiben lenne rá módja. 17 százalék semleges a kérdésben, míg további 68 százalék nem tervezi igénybe venni a konstrukciót.