Kihúzzák a 65 év felettiek szűrővizsgálatait a háziorvosok teljesítményértékeléséből

A háziorvosok teljesítményértékeléséből kiveszik a 65 év felettiek szűrővizsgálatait – írja az Azénpénzem.hu egy új rendelettervezet alapján, amelynek társadalmi egyeztetése már lezárult. Ez azt jelenti, hogy a háziorvosok nem lesznek érdekeltek a 65 év felettiek szűrésében. A változtatás portál szerint nem meglepő, hiszen a mammográfiai szűrőprogramoknál is 65 évben húzták meg a korhatárt. Annak ellenére, hogy az emlőrák kockázata ilyen életkor felett sem csökken.

A háziorvosok hatáskörének bővítésével összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló tervezet társadalmi egyeztetése egyébként tegnap lezárult. A változásokat így bármikor kihirdethetik.

Egy héttel ezelőtt Takács Péter a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára beszélt erről a rendeletcsomagról, amely kibővíti a háziorvosok által is elvégezhető vizsgálatok körét az elsősorban népegészségügyi szempontból kiemelkedőnek számító megbetegedések esetében.

A tervezett háziorvosi többletkompetenciák magukban foglalják a receptfelírások kibővítését, különösen a diabétesz kezelésében. A háziorvosok a jövőben bizonyos laborvizsgálatokat is elrendelhetnek, mint például a prosztata specifikus antigén (PSA) vagy az LDL-koleszterin szintjének mérését. Meghosszabbíthatják a szakorvosi javaslatok érvényességét terápiaváltásig, és szakorvosi javaslat nélkül is felírhatnak bizonyos gyógyszereket, például a 2-es típusú cukorbetegség korszerű kezelésére szolgáló DPP-4 és SGLT-2 gátlókat. Emellett inkontinencia-termékeket és emelt támogatású LMWh-terápiát (véralvadásgátló, injekciós kezelés) is felírhatnak különböző beavatkozások előtt.

A prosztataszűrést 45 éves kortól rendelhetik el a háziorvosok, 75 éves kortól viszont ehhez már szakorvos szükséges.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például a PSA-szint méréséhez nem kell urológushoz fordulni, ahogy a csontsűrűségméréshez szükséges dexa-vizsgálatra való beutalását is intézheti a háziorvos.

A kompetencialista nyitott és félévente felülvizsgálható, vagyis várható, hogy bővülhetnek a háziorvosok feladatkörei és döntési kompetenciái. Jelenleg a fentebb említetteken túlmenően az alapellátó orvos által elvégzett ultrahangvizsgálat szerepel napirenden. A tervek szerint képezni fogják erre a háziorvosokat, és cél, hogy a rendelőkben az akut tünetek megítélésében segítse az orvos döntését az ultrahangvizsgálat.