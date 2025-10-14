365 millió forintos bírságot szabott ki a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal egy 2019 végén lezárt versenyfelügyeleti eljárásban feltárta, hogy a Paradox Security Systems Bahamas Ltd. (Paradox Bahamas) és annak magyarországi disztribútorai, a Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft. (Power) és a Trióda Biztonságtechnika Zrt. (Trióda), közel 10 éven keresztül korlátozták az eszközök értékesítőinek versenyét.

A 2019-ben lezárt eredeti eljárás során a GVH megállapította, hogy a cégek:

megtiltották a Paradox-termékek külföldi értékesítését, az ún. passzív export tilalma révén;

meghatározták a minimális telepítői árrés nagyságát, ami a viszonteladási árak közvetett rögzítését eredményezte;

a végfelhasználói árak internetes közzétételének megtiltásával pedig korlátozták a termékek online értékesítését.

A Trióda az alapeljárásban elismerte a jogsértést, egyezségi nyilatkozatot tett, és nem élt jogorvoslattal, a Paradox Bahamas és a Power azonban bíróságon támadta meg a GVH határozatát. A közigazgatási bíróság aggályokat fogalmazott meg a piac meghatározásával és a tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás indoklásával kapcsolatban, ezért a GVH döntését hatályon kívül helyezte és új eljárás lefolytatását rendelte el.

A GVH a megismételt eljárásban az eredeti eljárás eredményével megegyező jogsértéseket állapított meg a forgalmazási szerződések, a vállalkozások által tanúsított piaci magatartás, valamint a rajtaütés keretében lefoglalt e-mailek és más bizonyítékok alapján.

Az említett versenykorlátozó magatartásoknak köszönhetően mind a viszonteladók, mind a telepítők magasabb árrést érhettek el a Paradox-termékek értékesítésekor, amit végső soron a fogyasztók fizettek meg. A magasabb árrés arra késztette a viszonteladókat és a telepítőket, hogy más márkákkal szemben az érintett termékeket ajánlják saját vevőiknek, akik jellemzően – a szakértelem hiányából fakadóan – kiszolgáltatott helyzetüknél fogva az ajánlott márkát választják. Ezzel a Paradox és disztribútorai jelentősen korlátozták a versenyt a magyarországi piacon is.

A feltárt jogsértések miatt a GVH Versenytanácsa a Paradox Bahamasra 268 millió forint, míg a Powerre 97,5 millió forint bírságot szabott ki. A magyar cégre kiszabott bírság meghatározásakor a Versenytanács figyelembe vette, hogy a vállalkozás kis- és középvállalkozásnak minősül, valamint a Power a megismételt eljárásban már együttműködést tanúsított, egyezségi nyilatkozatot tett, elismerte a jogsértést és megfelelési program kialakítását vállalta, amelynek megvalósítását a Versenytanács kötelezően elő is írta számára. Ezzel az eredeti ügyben eljárás alá vont három cég közül mindkét disztribútor elismerte a jogsértések tényét. Az ügy hivatali nyilvántartási száma: VJ/42/2022.