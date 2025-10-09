Európai Unió Bíróságabíróságdevizahitelper
Devizahitelek: itt az első nyertes per másodfokon, az uniós ítélet alapján

2025. 10. 09. 10:00
Hajdú-Bihar megyében született meg az első olyan ítélet másodfokon, amely a devizahitelesnek kedvezett az Európai Unió Bíróságán (EUB) április végén hozott döntésére hivatkozva. Az ügyben másodfokon a Debreceni Törvényszék hozott ítéletet, amelyben a kölcsönfelvevő javára hozott döntést a felperessel, az Argenta Faktor Zrt.-vel szemben – írja a Debreceni Nap.

A per közel két évig tartott, a devizahiteles képviseletét Papp-Lada Beáta ügyvéd látta el, aki az alábbiakban összegezte a portálnak a nyertes devizapert:

“A felperesi jogelőd Erste Lízing Autófinanszírozási Részvénytársaság 2005-ben svájci frank alapú gépjárműlízing-szerződést kötött ügyfelemmel több mint 3 188000 forint értékben, amelyet 2010-ben felmondott és a devizahitelestől több millió forint tartozás és jelentős késedelmi kamat kifizetését követelte”

“Ügyfelemmel azonban vitattuk a követelést és perré alakult. arra hivatkoztunk, hogy a szerződés érvénytelen, mivel a bank nem adott megfelelő tájékoztatást a devizahitel árfolyamkockázatairól. Az elsőfokú bíróság még a banknak adott igazat, így az addig megfizettet részleteken túl 15 év után az ügyfelemet kötelezte több mint 2 millió forint tőke, 2011- augusztus 30. napjától a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat, valamit közel 300 ezer forint perköltség kifizetésére.”

Az ügyvéd és képviseltje ezután fellebbezést nyújtott be a Debreceni Törvényszékhez, és kérték az ítélet megváltoztatását, azonban az Argenta Faktor Zrt. álláspontja szerint a bíróság a tényállást helyesen állapította meg, és abból helyes jogi következtetést vont le. Ezután került az ügy másodfokra, ahol fordulat történt:

a Debreceni Törvényszék kimondta, hogy a devizahitel-szerződés árfolyamkockázattal kapcsolatos rendelkezéseinek tisztességtelen jellege miatt érvénytelen.A bíróság indoklásában hangsúlyozta: a szerződésből csak az árfolyamváltozással felmerülő fizetési kötelezettség derül ki, de a banknak fel kellett volna hívnia az ügyfél figyelmét a konstrukció hosszútávú kockázataira is. Mivel ez a szerződéses rendelkezés semmis, és mivel a semmisség szerződéses főszolgáltatást is érint, ez a szerződés teljes érvénytelenségét eredményezi a rPtk 209/A (2) bekezdése szerint. Tekintettel arra, hogy az elsőfokú eljárásban is megállapítást nyert, hogy az átvett kölcsönösszeg megfizetésre került, így az érvénytelen szerződés alapján a banknak bármilyen jogcímen megfizetett további összeg, kamat nem jár.

Az elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatása folytán a kölcsönfelvevő az első- és másodfokú eljárásban is pernyertes lett, hiszen a marasztalási igény vele szemben alaptalannak bizonyult. A Törvényszék továbbá kötelezte a Bankot a devizahiteles ügyfél első- és másodfokú költségeseinek és perköltség megfizetésére.

ez az ítélet azért különösen fontos, mert az az EUB C-51/17. számú ítéletén figyelembe véve több mint egy évtizede elsőként ismeri el a másodfokú bíróság, hogy egy devizahiteles szerződés tisztességtelen feltételeket tartalmazott, és ezzel precedenst teremthet a jövőben hasonló ügyekben.

– összegzett Papp-Lada Beáta.

A Bíróság kimondta, hogy a devizahiteleseknek a felvett tőke összegét kell visszafizetniük, a többi költséget a banknak kell állnia.

Amint 24.hu megírta, elsőfokú ítélet már született idén júniusban egy deviza alapú kölcsönszerződés ügyében, az Európai Unió Bíróságának ítélete alapján.

