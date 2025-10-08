Délutánra egészen megtáltosodott a forint

Nagy utat járt be ma a forint eddig a bankközi piacokon. A leggyengébb formáját reggel, a friss KSH-s inflációs adat megjelenése (8.30) táján hozta, aztán délelőtt elkezdett erősödni, majd újabb gyengülés következett, ami dél körül csúcsosodott ki, hogy aztán délután igazi lendületbe jöjjön.

Reggel még egy eurót 393,7 forintért is adtak-vettek, délután negyed négy körül viszont 391,35 is volt az árfolyam.

A dollár reggel volt 339,11 is volt, hogy aztán délutánra 336.10 forintig gyengüljön az amerikai fizetőeszköz.

Kérdés, tud-e tovább erősödni a forint, vagy legalább megőrizni délutáni jó pozícióját. Némi korrekció már látszik, negyed négyhez képest, de még nem vészes.

A Portfolio.hu szerint a szerdai kereskedés arról szólt, hogy a forint elkezdte visszanyerni erejét, azok után, hogy kedden a jegybanki és kormányzati üzengetések közepette nagy esést szenvedett el. Érkeztek fontos hazai makrogazdasági adatok, valamint a lengyel jegybank kamatdöntése is bejött a képbe.