Délutánra egészen megtáltosodott a forint

Nagy utat járt be ma a forint eddig a bankközi piacokon. A leggyengébb formáját reggel, a friss KSH-s inflációs adat megjelenése (8.30) táján hozta, aztán délelőtt elkezdett erősödni, majd újabb gyengülés következett, ami dél körül csúcsosodott ki, hogy aztán délután igazi lendületbe jöjjön.
- Reggel még egy eurót 393,7 forintért is adtak-vettek, délután negyed négy körül viszont 391,35 is volt az árfolyam.
- A dollár reggel volt 339,11 is volt, hogy aztán délutánra 336.10 forintig gyengüljön az amerikai fizetőeszköz.
Kérdés, tud-e tovább erősödni a forint, vagy legalább megőrizni délutáni jó pozícióját. Némi korrekció már látszik, negyed négyhez képest, de még nem vészes.
A Portfolio.hu szerint a szerdai kereskedés arról szólt, hogy a forint elkezdte visszanyerni erejét, azok után, hogy kedden a jegybanki és kormányzati üzengetések közepette nagy esést szenvedett el. Érkeztek fontos hazai makrogazdasági adatok, valamint a lengyel jegybank kamatdöntése is bejött a képbe.