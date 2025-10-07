nagy mártonforintgazdaságeuróárfolyam
Nagy Márton beszélt, a forint beszakadt

2025. 10. 07. 12:35
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfolio Budapest Economic Forum 2025 konferencián arról beszélt, hogy a magyar alapkamat jelenleg magasabb a szükségesnél, ami a forintnak nem esett jól.

A tárcavezető szerint a hazai gazdaság hosszú távú növekedési többlete csak addig tartható fenn, amíg a német és az uniós gazdaság működőképes marad, hiszen Magyarország konjunktúrája szorosan függ e két piac teljesítményétől.

A piaci reakció erre az volt a Portfolio szerint, hogy a forint jelentősen, 3,5 egységet vesztett értékéből az euróval szemben, amivel árfolyama egészen 392,3-ig emelkedett. A magyar deviza mintegy másfél hete nem volt ilyen gyenge az euróhoz viszonyítva.

Eközben a dollár a 336 forintot is elérte.

