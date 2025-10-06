Vége az építkezésnek: új autópálya köti össze Magyarországot Horvátországgal

Horvátországban október 6-án átadták az országot észak-déli irányban átszelő 5C jelű autópálya utolsó öt kilométerét. A Pélmonostortól a magyar-horvát határig tartó szakaszon október 7-én kedden reggel indulhat meg a forgalom – írja a Magyar Építők.

A fejlesztésnek köszönhetően a korábban a magyar oldalon Bóly és Ivándárda között a Strabag és a Duna Aszfalt Zrt. által tavaly átadott M6-os autópálya-szakasz immár nemzetközi jelentőségűvé vált. A horvát sztráda új szakasza ugyanis a határnál összekapcsolódott a magyar M6-os autópályával, így az M6-os déli irányban számos lehetőséget kínál.

Az 5C Eszéken és Diakováron keresztül Bosznia-Hercegovinába biztosít gyorsforgalmi elérést. Emellett a bosnyák határ közelében keresztezi az E70-es közlekedési folyosót, amely Zágrábot és Belgrádot köti össze négysávos úton.