Magyar Péter a Fideszben csalódott nyugdíjasokkal találkozott

Magyar Péter közösségi oldalán osztotta meg beszélgetését az ibrányi nyugdíjasokkal. A hét hölgy egyike azt követően fordult el a Fidesztől, miután lett okostelefonja és ráébredt, kiket támogatott. Ő 80 ezer 400 forint nyugdíjat kap. A Tisza Párt elnöke rögtön ismertette is nyugdíjemelési és adócsökkentési terveiket.

Egy másik hölgy párttag és fideszes önkormányzati képviselő is volt két évig 2002-től. Azt mondta: akkor még hittek Orbánéknak, le akarták váltani a kommunistákat. 2018 körül lépett ki. Felidézte például, milyen csalódást jelentett számára, amikor Rogán Antal helikopterrel ment Szabó Zsófi esküvőjére a közeli Nyírtassra, miközben pusztult le a fél megye.

Az a hazugság, amiben élünk nem normális.

Szerinte a nyugdíjasok általában az állami tévéből tájékozódnak, nincsenek tisztában a valósággal. Szerinte a fideszesek 2018 után kezdték úgy érezni, hogy szét lehet szedni az országot. Minden községben, alapszervezetben a hozzá hasonló elvi politikusokat kinyírták, elküldték. Szerinte ez történt több helyen, tudatosan bevették a régi baloldaliakat, akik most a legnagyobb fideszesek.

Egy volt tanítónő arról beszélt, hogy amikor az unokájával tanult, azt tapasztalta, hogy a mai tankönyvek használhatatlanok, egy volt közjegyző pedig azt mesélte, hogy akkor lett elege, amikor a kormány ellehetetlenítette az önkormányzatokat.

Az állítólagos „Tisza-adóról” szóló nemzeti konzultációval egy időben egyébként Magyar Péter újra elindítja a Nemzet Hangja szavazást, amely egyebek mellett a nyugdíjemelésről is kérdezi az embereket.