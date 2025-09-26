Ötször annyi profitot vett ki Mészáros Lőrinc az építőipari cégeiből, mint amennyit a melósokra költött

Hogyan termelnek pénzt a leggazdagabb magyar, Mészáros Lőrinc felcsúti milliárdos építőipari cégei? Ezzel a kérdéssel foglalkozott a G7 (Telex). Megállapították, hogy

iparági mértékkel nézve is kiemelkedő a Mészáros Lőrinc érdekeltségeibe tartozó 11 építőipari cég profittermelő képessége.

2024-ben 115 milliárd forint lett a 11 cég profitja, amelyből 103 milliárd forintot fizettek ki osztalékként. Ez nagyjából negyede annak, amit a többi 500 legnagyobb cég termelt ki.

Kiemelkedő volt az egy alkalmazottra jutó profit is, mintegy 100 millió forintnyi,

miközben az iparági átlag (a többi top 500 cégnél) 14 millió forint körül alakult.

Azt is megnézték, hogy az építőipari cégnél hogyan arányult egymáshoz a profit, illetve az az összeg, amennyit a dolgozókra költöttek (bér + juttatások + ennek költségei). Úgy találták, hogy az 500 legnagyobb cégnél tavaly nagyjából 400 milliárd forintot költöttek a dolgozókra, és emellett termeltek ki mintegy 459 milliárd forint profitot. Ettől teljesen eltérő az arány Mészáros Lőrinc 11 építőipari cégénél, ahol

összesen kevesebb mint 20 milliárd forintot tettek ki a személyi kiadások, és

így termelték meg a 115 milliárd forintos profitot.

Pedig, mint írták, Mészáros kifejezetten jól fizette az alkalmazottait.

A cikkben többek között arra is kitérnek, hogy a bámulatos eredményesség miből ered – mint írják, nem a hatékonyságból. További részletekért, grafikonokért kattintson.

