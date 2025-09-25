Azt ígérik a taxisok, hogy idén még tüntetni fognak Budapesten

A Taxisok Érdekvédelmi Szervezete (TÉSZ) szerint idén újabb taxis tüntetések várhatók Budapesten – mondta a Telexnek Szilágyi Norbert alelnök, aki a tegnap lezajlott demonstrációk egyik szervezője is volt.

Szerdán előbb a Hősök terén tüntettek a taxisok a később elfogadott fővárosi rendeletmódosítás miatt, majd napközben és este a forgalmat akadályozva vonultak végig a városon, tiltakozva a fővárosi rendeletmódosítás miatt. A rendőrség több mint ötven taxist büntetett és jelentett fel a rendőrség a tüntetés után.

A taxisok fő kifogása nem az elfogadott módosítás, hanem azok az elemek, amelyek kimaradtak belőle: a hatósági tarifa emelése és a létszámstop bevezetése. Ezért visszavonatnák és újraírnák a módosítást. Szilágyi szerint ezekért kezdeményeztek egyeztetést a fővárossal, de a javaslataikat kivették vagy átírták, miközben bekerült egy főpolgármesteri kezdeményezés, amely 8 közlekedési büntetőpont után elvenné a taxis engedélyét. Bár ez még nem jogszabály, a TÉSZ szerint a nagy taxiscégek a parlamentben kilobbizhatják, ezért már most tiltakoznak.

A főváros a módosításokat az utasbiztonság növelésével és a taxisok szélesebb körű ellenőrzésével indokolta.

A POS-terminálokon mostantól egyértelműen fel kell tüntetni a taxis vagy cégének nevét és a jármű rendszámát, a flottacégeket pedig kötelezik a sofőrök bejelentésére, akiket személyhez kötött drosztengedéllyel ellenőrizhetővé tesznek.

A BKK valós idejű hozzáférést kap a taxisok rendszám- és helyadataihoz, a drosztengedélyek kiadását pedig szigorítják: az elmúlt öt évben kétszer visszavont engedély után új nem adható ki. A kivont autókról el kell távolítani a sárga festést vagy fóliát, és kötelező tájékoztató matrica kerül a taxikba az utasjogokról.

A Telex több forrása szerint a legtöbb taxis elsősorban a tarifaemelést és a létszámstopot szeretné elérni, és támogatják a szakma fehérítését is. Több megszólaló szerint a fővárosi tarifa két éve változatlan, és az országban itt a legalacsonyabb, ami sok sofőrt szabálytalanságokra kényszerít. Többen kritizálták a tervezett előéleti pontrendszert is, mert szerintük aránytalanul sújtaná a kisebb szabálytalanságokat, és egzisztenciális bizonytalanságba sodorhatná a taxisokat.