„Inflációkövető tarifaemelést” – tüntetnek a taxisok Budapesten

admin Vaskor Máté
2025. 09. 24. 07:57

A Hősök terén és a Városház utcában a szervezők bejelentése szerint több mint száz, de ránézésre is legalább ennyi taxi tüntet a Városházán tartandó taxirendelet-módosítás miatt.

A taxisok problémásnak tartják, hogy

  • tarifaemelést nem kaptak,
  • a létszámkorlátozást nem tartják indokoltnak,
  • az illegális személyszállítókat nem szorítják ki,
  • a legális szolgáltatókat viszont tovább szigorítanák.

Ezért a szervezők azt követelik, hogy a rendeletmódosítót utasítsák el, a tarifákat pedig 1400 forintos minimumra emeljék fel fuvaronként.

A helyszínen tartózkodó kollégánk szerint a Városház utca az elejétől a végéig tele van taxikkal, de a Hősök tere is megtelt a sárga autókkal.

A Fővárosi Közgyűlés szerdán tárgyalja a 2013-as taxirendelet módosítását. Az előterjesztés több pontot érint: szigorúbb szabályt hozna a kártyás fizetés kedvezményezettjére, utasoldali applikációt kérne, BKK-hozzáférést adna a rendelt utak adataihoz, részletesebb nyilvántartást vezetne a taxisokról és autóikról, kötelezővé tenné a sofőr nevének feltüntetését.

