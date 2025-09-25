Tódulnak az új belépők a nyugdíjpénztárakhoz, 7 éves rekord dőlt meg

Rég nem volt ilyen jó első fél évük a hazai önkéntes nyugdíjpénztáraknak, legalábbis ami az új belépők számának alakulását illeti: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2025. első hat hónapjában 21 ezer új tagot regisztráltak a kasszák, ami csaknem másfélszerese az egy évvel korábbi 14,4 ezernek.

Ennél több új belépőt legutóbb 2018. első felében vonzottak az önkéntes nyugdíjpénztárak: akkor kicsivel több, mint 23 ezer taggal gyarapodott a létszám.

Miközben az újonnan érkezők száma jelentősen emelkedett az önkéntes nyugdíjpénztáraknál, a kilépők száma még csökkent is valamelyest a múlt év első feléhez képest: akkor közel 6,7 ezer tagnak szűnt meg kilépéssel a jogviszonya, az idén június végéig viszont nem egészen 6,3 ezernek – olvasható a portálon.

Alacsony költségszint, meggyőző hozamok

„Az önkéntes nyugdíjpénztárak az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet fordítottak az új tagok toborzására, ami hozzájárulhatott a frissen belépők számának növekedéséhez. Emellett az aktív korúakat láthatóan egyre jobban foglalkoztatja a nyugdíjcélú öngondoskodás kérdése, ami szintén hozzájárulhat a pénztári megtakarítások iránti érdeklődés növekedéséhez” – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A nyugdíjpénztári megtakarításokat ráadásul különösen vonzóvá teszi az éves befizetések 20 százalékát kitevő, legfeljebb 150 ezer forintos adó-visszatérítés, az alacsony költségszint, illetve az, hogy a választható portfóliók révén a pénztártagoknak nem kell menedzselniük a befektetett pénzüket. A pénztárak vonzerejét az is növelheti, hogy a kasszák tavaly meggyőző hozamokat értek el, miközben 2024-ben minden portfólió pluszban zárta az évet.

A növekedésnek indult taglétszám mellett az önkéntes nyugdíjkasszák változatlanul kiemelt figyelmet fordítanak az új tagok toborzására, számos akció és kedvezmény fut jelenleg is a kasszáknál.

Rekordon a pénztárak vagyona

A jegybank adatai szerint az önkéntes nyugdíjpénztárak vagyona valamivel 2 314 milliárd forint felett járt az első félév végén, ami amellett, hogy bő egy tizedével magasabb az egy évvel korábbinál, új rekord is. Ami viszont különösen figyelemre méltó, hogy a taglétszám lassú csökkenése már megállni látszik. Június végén 1,076 millió tagot tartottak nyilván a pénztárak, ami ugyan alig több mint 7 400-zal, de meghaladta az egy évvel korábbi létszámot. A tagok által fizetett tagdíjak eközben jóval az infláció feletti mértékben, 16 százalékkal emelkedtek éves összevetésben – ezzel meghaladták a 74,3 milliárd forintot -, de majdnem 9 százalékkal emelkedett a munkáltatói tagdíj-hozzájárulások összege is.