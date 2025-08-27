Nyugdíjpénzek: gellert kapott a kormány csodafegyvere az első félévben

A nyugdíjpénztárak az idei második negyedévben 2,5 százalékos hozamot termeltek, négy negyedévre visszatekintve pedig kereken 10 százalékos hozam mutatkozik. Az egy pénztártagra jutó vagyon jelenleg 2,15 millió forint, ez megközelítőleg 9 havi átlagnyugdíj összegével egyenlő.

Újabb 9 ezer fő lépett be az idei második negyedévben az önkéntes nyugdíjpénztárak valamelyikébe az MNB friss adatai szerint, ennek köszönhetően enyhén (157 fővel) növekedni tudott a szektor taglétszáma, jelenleg 1 millió 76 ezer főnél jár – idézik a portálon.

A pénztárak kezelt vagyona rekordmagasságba növekedett, június végén összesen 2314 milliárd forintot ért a nyugdíjpénztári portfólió. Ebből kiszámítható, hogy

egy megtakarítóra átlagosan 2,15 millió forintos számlaegyenleg jut, ez a mai átlagnyugdíj 245 ezer forintos összege alapján mintegy 9 havi átlagnyugdíjnak felel meg.

Éves alapon növekedtek, negyedéves összevetésben kissé visszaestek a pénztári befizetések: a tagok befizetései 35 milliárd forintot tettek ki, a munkáltatói hozzájárulások összege pedig 13 milliárd forint volt, így együttesen 48 milliárd forintnyi befizetést teljesítettek a megtakarítók és foglalkoztatóik, ez 12%-kal meghaladja az egy évvel korábbi adatot. Az éves tagdíjbevétel a korábbi évek tapasztalatai szerint az első félévi befizetések kb. 2,3-szerese szokott lenni, ez alapján 2025-ben nagyságrendileg 225 milliárd forint befizetést várhatnak a pénztárak.

Szembetűnő, hogy idén hatalmasra nőtt az „egyéb” típusú kifizetések volumene. A jelenség magyarázatát az idei évre lehetővé tett rendkívüli lakáscélú felhasználási lehetőség adja:

az első két negyedévben az MNB adatai alapján összesen 50–51 milliárd forintot fizethettek ki a pénztárak ezen a jogcímen. Ez az elvileg mozdítható teljes vagyonnak (2024. szeptember végi egyenlegnek) kb. 2,4 százalékát teszi ki.

Sokat vártak tőle, mégis mérsékelt az érdeklődés Mint a 24.hu megírta, a kormány célkitűzése az volt a lakáscélú felhasználás bejelentésekor, hogy 300 milliárd forintnyi megtakarítás mozduljon el az ingatlanpiac felé. Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének korábbi becslése valamivel óvatosabb volt, a szervezet szerint összesen éves szinten 150–200 milliárd forint nyugdíjvagyont fordíthatnak lakhatással összefüggő célra a tagok. Jelenleg azonban időarányosan mindkét várakozáshoz képest jelentős elmaradásban van a nyugdíjpénzek ingatlancélú felhasználása.

A megmozdult pénztömeg kisebb része az első negyedévben, nagyobb része a második negyedévben áramlott ki, ezt részben az is okozhatja, hogy a pénztáraknak viszonylag sok idejük, 60 napjuk van a beérkező kifizetési igények teljesítésére.

Egy évre visszatekintve is jó időszakon vannak túl a pénztárak, a teljes portfólióra vetítve 10,0% az utolsó négy negyedév hozama.