Otthon Start: a fővárosban csak minden ötödik új lakás felelhet meg a kedvezményes hitel feltételeinek

Kummer János
24.hu
2025. 09. 09. 11:08
Kummer János
Vidéken jobb a helyzet, de ingatlanpiaci szakértők szerint több ezer megfizethető új lakás hiányzik még az ingatlanpiacról.

Az Otthon Start Program (fix 3 százalékos hitel, maximum 25 évre, legfeljebb 50 millió forint értékben, egyedülállóknak is) az új lakások piacát is felrázta és a jövőben további bővülés várható az ingatlan.com friss elemzése szerint. Azt figyelték meg, hogy

  • a 100 millió forintnál olcsóbb új építésű ingatlanok iránt megháromszorozódott a kereslet a program meghirdetése óta, miközben
  • az összes eladó új lakás és ház iránti telefonos érdeklődések száma a duplájára nőtt.

Szeptember elején összesen több mint 15 ezer új építésű lakóingatlant kínáltak eladásra országos szinten – avatott be a portál vezető gazdasági szakértője. Balogh László szerint ezen belül 62 százalékos volt az Otthon Startnak megfelelő új lakóingatlanok aránya, ami több mint 9 ezer új lakást vagy házat jelent. Ez kisebb arány, mint a használt lakásokat és házakat is magába foglaló teljes kínálat 75 százalékos mutatója. Vagyis az új építésű lakások sokkal kisebb arányban felelnek meg az Otthon Start program kritériumainak.Míg a program feltételeinek megfelelő új építésű lakások száma negyedével csökkent, addig a teljes újlakás-kínálat közel 10 százalékkal nőtt Budapesten az elmúlt egy évben – tette hozzá.

Arra is kitért, hogy az országon belül jelentősek az eltérések. A fővárosban az eladásra szánt új lakások és házak mindössze 19 százaléka felel meg az Otthon Start Programnak. A legtöbb ilyen lakás  XVIII. és XIX kerületben található. Budapesttel szemben

  • a vármegyeszékhelyeken az új lakások 85 százaléka,
  • a kisebb városokban pedig a 76 százaléka vásárolható meg a program keretében, míg
  • a községekben 91 százalékos ez a mutató.

Az eltérések az árak alakulásával is magyarázhatóak. A fővárosban például az eladó új lakások és házak négyzetméterárainak középértéke meghaladta a 1,6 millió forintot, az Otthon Start Programnak megfelelő új lakásoknál pedig majdnem 1,3 millió forint ugyanez az összeg. A fővárosi új lakások árának alakulásáról azt említette a szakértő, hogy bár tavaly szeptemberhez képest 17 százalékos volt a drágulás, a program bejelentése óta eltelt két hónapban 1,3 százalékos volt az árnövekedés.

A vármegyeszékhelyeken közül már hétben – Debrecenben, Győrben, Egerben, Pécsen, Szegeden, Veszprémben és Székesfehérváron – jár már 1 millió felett az új lakások medián négyzetméterára.  Az Otthon Startnak megfelelő új lakások kínálatát nézve pedig az előbbi hat nagyvárosban lehet 1 milliónál magasabb árakkal számolni, mert Székesfehérvár 988 ezer forintos mediánnal e szint alatt marad. A többi vármegyeszékhelyen az Otthon Start-kompatibilis új lakóingatlanok négyzetméterárának középértéke 762–944 ezer forint között szóródik.

Balogh László szerint az Otthon Start Program sikeres részben azon múlik, hogy lesz-e elegendő, a feltételeket teljesítő új lakás a kínálatban. Ez azért is fontos, mert a 1,5 millió forintos négyzetméterár-limitnek megfelelő új lakások visszafoghatják a használt lakások drágulását is. Piaci információi szerint 4–6 ezer az Otthon Start Programnak megfelelő új lakás kerülhet a piacra, amelyekre még az idén le is tudnak szerződni a vevők. Ez pedig lökést adhat a teljes újlakásszektornak, és növelheti a versenyhelyzetet a vásárlókért. A folyamatosan növekvő kereslet mellett a fejlesztők közül ugyanis egyre többen elgondolkodhatnak azon, hogy a korábban megépíteni tervezett lakások egy részét átalakítsák az Otthon Start Program feltételeinek megfelelően.

