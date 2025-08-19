Kovács Zoltán: Nincs olyan, hogy ingatlaninfláció

A fideszes Harcosok órája online műsor vendége volt kedden Kovács Zoltán Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára, illetve Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Kovács a beszélgetés során elmondta, hogy

az álhírterjesztés formái és szereplői változtak, de a baloldal 15 éve ugyanazt csinálja: mindent tagad, amit a kormány csinál.

Az Otthon Start programmal kapcsolatos „baloldali álhírekre” reagálva: százezrek érdeklődnek a konstrukció iránt, a valóság szeptember 1-jén cáfolni fogja az online terjedő tévhiteket.

Az ingatlanok drágulása nem az „ingatlaninfláció” miatt van, mert nincs olyan, hanem mert nő az értékük.

Az augusztus 20-i állami ünnepségekkel és a több mint 3 milliárd forintba kerülő tűzijátékkal kapcsolatban „álhírek” terjednek, amelyek egy „szisztematikus, lejárató kampány részei”, mert a magyarok szeretik és részt vesznek az eseményeken, a baloldal viszont gyűlöli a nemzeti ünnepeket.

Trump – Zelenszkij -találkozó: a békefolyamat lassú, év végére körvonalazódhatnak a megállapodások; a finn miniszterelnök is megerősítette, hogy az elmúlt két hétben több történt a békéért, mint az előző három évben.

– -találkozó: a békefolyamat lassú, év végére körvonalazódhatnak a megállapodások; a finn miniszterelnök is megerősítette, hogy az elmúlt két hétben több történt a békéért, mint az előző három évben. Nyugat-európai vezetők nehéz helyzetben vannak, Orbán Viktor az elsők között a béke mellett állt.

Menczer Tamás a következőkről beszélt:

Trump a béke érdekében gyorsan cselekszik, „a béke elnöke”; fontos kérdések a területi és biztonsági garanciák.

Ukrajna nem lehet NATO- vagy EU-tag, az európai pénzeket az európai gazdaság újraindítására kell fordítani, nem Ukrajnába.

Az ukrán ombudsman által Sebestyén József haláláról kiadott hír téves; a jogi lehetőségeket ki kell használni, Magyarország a család mellett áll.

haláláról kiadott hír téves; a jogi lehetőségeket ki kell használni, Magyarország a család mellett áll. Magyarországnak jó, ha a Fidesz-KDNP és Orbán Viktor vezeti az országot; az ellenzék és a „brüsszeli gazdák” nem látják világosan a világ eseményeit.

Magyar Péter kritikája: szerinte „óriási lejtmenetben van”, nincs párt, szervezet, jelölt, mondanivaló; „digitális blöff”, „műanyag csávó”, nincs benne semmi valós, eredeti vagy igazi.

(MTI)