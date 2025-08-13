Ahogy az utóbbi években már megszokottnak mondható, idén is Európa legnagyobb tűzijátékát ígérik a szervezők az augusztus 20-i programsorozat zárásaként.

A Blikk megtudott néhány részletet az előkészületekről, illetve arról, hogy milyen látványvilág és tematika társul majd az idei tűzijátékhoz. A lap szerint a látványtér több mint öt kilométeren terül majd el a Duna felett, és a narrátori teendőket ellátó Körtvélyessy Zsolt „a Szent István király megkoronázása utáni időket regéli el, beleértve az államalapító uralkodásának kiemelkedő eseményeit, a halála utáni zavaros időket, az Árpád-házi királyok korai éveit és Szent László király csodás tetteit.”

A számok nyelvén

A lap szerint a szervezők azt ígérik:

45 530 különálló, megkülönböztethető pirotechnikai effekt robban majd.

9 helyszínen, uszályokból álló fő kilövési pont horgonyozik majd a Dunán, amelyek fölött főként nagy kaliberű pirotechnikai tűzvirágok jelennek meg, 80-300 méter magasságban.

65 db kisebb pontonról kisebb kaliberű attraktív effektek indulnak majd, melyek 100 méteres magasságig biztosítják az alsó látványteret.

3 db hidat is bevonnak a látványba, (Szabadság híd, Erzsébet híd, Margit híd) amelyeken „szinte minden típusú pirotechnikai termék és effektek lesznek telepítve”.

A helyszíneken összesen 500 indítási pontot fognak elhelyezni.

A műszaki tervezésben 20 fő, míg a fizikai telepítésben és lövésben további 70 fő tapasztalt pirotechnikus vesz részt.

További körülbelül 100 ember dolgozik az úszóművek összeszerelésén, daruzásán, vízre helyezésén, és a vízen való mozgatásán.

A díszkivilágítás, lézerjáték, fényfestés, drónshow és a zenei felvételek létrehozásán további több száz szakember vesz még részt.

Az előkészületek 6 hónapnyi munkát, a kitelepülés 21 napot vesz igénybe.

Az nem derült ki, hogy mindez mennyibe fog kerülni, de ahogy korábban írtuk, annyi biztosnak tűnik, hogy a tavalyihoz képest idén jóval többe kerülhet az ünnepségsorozat. A Szent István-napi tűzijáték megszervezésére idén Balásy Gyula érdekeltségével, a Lounge Event Kft.-vel kötött szerződést az állami Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt. Az aláírt szerződés szerint a keretösszeg nettó 2 milliárd 415 millió forint plusz áfa (azaz bruttó 3 milliárd 66 millió forint), amely magában foglalja a 30 százalékos, nettó 724,5 millió forintos opciós részt is.