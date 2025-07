A kormány a plázastoptörvény szigorítását tervezi – 400 négyzetméter alapterület felett már nemcsak építeni nem lehetne üzletet, hanem a boltok adásvételét, bérbeadását is megnehezítenék azzal, hogy új engedélyt kellene kérni, amennyiben az új bérlő, illetve tulajdonos is kereskedelmi célra használná az üzletet. A cél: a multik ne jussanak nagyobb üzlethez átvétel vagy bérlés útján sem. A láncoktól kapott válaszok alapján számos oka lehet annak, ha egymástól boltokat vesznek át – a változások pedig az érintett üzletek számára is új lehetőségeket kínálnak. Arról nem is beszélve, hogy a cserékkel a vevők is nyerhetnek.