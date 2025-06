Infláció: őrület, ami a Budapesti Nagybani Piacon zajlik

Még az élelmiszerek átlagos inflációját is bőven meghaladja a szezonális zöldségek és gyümölcsök drágulása. Ennek oka a béremelkedések, a szállítás, az energia-, és egyéb költségek növekedése, nem utolsó sorban pedig az időjárás, ami áprilisban fagyokat, májusban pedig hűvös időt és kevés napsütést hozott.

Az elmúlt évtizedek legsúlyosabb fagykárát szenvedték el a hazai gyümölcsösök április elején. Tönkrement a termés kétharmad-háromnegyed része, de az őszibarackban, a kajsziban és a cseresznyében 80-90 százalékos a kiesés – emlékeztetnek a lapban.

Ekkora a drágulás egy év alatt

Az Agrárközgazdasági Intézet Piaci Árinformációs Rendszere (AKI PÁIR) összegyűjtötte, mennyiért árulták a múlt héten a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket a Budapesti Nagybani Piacon. Ezek persze még nem azok az árak, amikkel mi a zöldségesnél találkozhatunk, de az itten árváltozás jelenik meg aztán a végső fogyasztói árakban is. Ha egy zöldség vagy gyümölcs most sokkal drágább a nagybanin, mint egy éve, akkor a sarki zöldségesnél is az lesz.

A Budapesti Nagybani Piacon ezek voltak a jellemző árak a napokban.

A belföldi, 47 mm-nél nagyobb átmérőjű fürtös paradicsom 19 százalékkal lett drágább (725 Ft).

A 15 mm+ méretkategóriájú koktélparadicsom 12 százalékkal drágult (1400 Ft).

A hazai termesztésű padlizsán ára több mint 11 százalékkal nőtt (825 forint).

A cukkini 8 százalékkal kerül többe (475 Ft).

A Görögországból importált görögdinnyét 440 forint/kilogramm leggyakoribb áron értékesítették, ami 10 százalékkal emelkedett a tavalyi azonos hetihez viszonyítva.

A belföldi halványított (fehér) spárgát 1900, a zöld spárgát pedig 1950 forint termelői áron kínálták a múlt héten. Mindkét fajta ára csökkent 2024-hez képest: a fehér spárga 5, a zöld 11 százalékkal került kevesebbe.

A magyar zöldborsó 1000 forintos leggyakoribb ára mintegy 18 százalékkal több, mint tavaly.

A karfiol 490 Ft/kg, 9 százalékkal drágult.

A vörös fejes káposzta 515 Ft/kg, 8 százalékkal drágult, a fehér változat 325 Ft/kg, 35 százalékkal került többe, mint előző évben.

Az újburgonya kilója 300 forint volt, ez 9 százalékos emelkedés.

A sóska 1200 Ft/kg 14 százalékkal drágult.

A spenót 1 250 Ft/kg 14 százalékkal emelkedett az ára.

Ezek a rekorderek

Vannak olyan zöldségek és gyümölcsök, amelyeknek az ára jóval 20 százalék fölött emelkedett egy év alatt. A drágulásban a határ csillagos ég.