Újítás DÁP-nál: már a piaci szolgáltatóknál is egyszerűsítheti az online ügyintézést

Elindult a piaci szervezetek csatlakozása a Digitális Állampolgárság Programhoz, így rövidesen a számlanyitást és a szolgáltatások megrendelését is megkönnyíti a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás – közölte a Digitális Magyarország Ügynökség kedden az MTI-vel.

Hozzátették, hogy a piaci szervezetek június 1-től csatlakozhatnak a programhoz. A szolgáltatás bevezetésével az ügyfelek a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás segítségével tudnak belépni a szolgáltatók ügyintézési felületeire, így nem szükséges külön regisztráció vagy a személyes adatok egyeztetése az ügyintézésnél. A Digitális Állampolgár mobilalkalmazással már eddig is mintegy kétszáz állami ügyintézési felületre lehetett bejelentkezni, ehhez az év során tíz közműszolgáltató – az MVM és több vízműszolgáltató – is csatlakozott. Rövidesen pedig még egyszerűbbé válik az online ügyintézés a szolgáltatáshoz csatlakozó szervezeteknél: akár bankszámlanyitáshoz, közmű- és telekommunikációs szolgáltatások megrendeléséhez is elég lesz a mobilalkalmazás.

Azt is írják, hogy mindehhez webes ügyintézésnél elég lesz a Digitális Állampolgár mobilalkalmazással beolvasni egy QR-kódot, mobilos ügyintézésnél pedig egyetlen gombra koppintani és engedélyezni a kért hozzáférést. Ezzel a felhasználó máris igazolta a személyazonosságát és nincs szükség a felhasználónevek és jelszavak megjegyzésére. Fontos, hogy

a szolgáltatás az internetes ügyintézést könnyíti meg,

személyes ügyintézéshez a felhasználónak továbbra is magánál kell tartania az okmányait.

A mobilalkalmazás használata személyes ügyintézéshez csak egy későbbi fejlesztés részeként lesz elérhető – hangsúlyozta közleményében az ügynökség. Arra is kitértek, hogy a következő időszakban folyamatosan csatlakoznak majd újabb szolgáltatók a programhoz. Jelenleg 125 szervezet – pénzügyi, telekommunikációs és közműszolgáltatók – dolgozik a bevezetésen és teszteli az éles rendszert.