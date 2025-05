Budapesten tárgyalt az ukrán agrárminiszter

Szerdán az Agrárminisztériumban fogadta Nagy István tárcavezető Vitalij Kovalt, Ukrajna agrárpolitikai és élelmezésügyi miniszterét – derült ki a magyar miniszter Facebook-oldaláról.

A bejegyzés szerint az egyeztetésen szóba került Ukrajna és az Európai Unió közötti szabadkereskedelmi egyezmény jövője, továbbá a felek egyetértettek abban, hogy „az ukrán mezőgazdasági termékek nem veszélyeztethetik az unió agrárpiacait, amire Brüsszelnek hosszú távú és megnyugtató megoldást kell találnia”. Nagy azt írta:

A jelenlegi formájában nem támogatjuk az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodást sem.

A találkozóról az ukrán nagykövetség is beszámolt, ebből kiderült, hogy Kovalt elkísérte Sándor Fegyir budapesti nagykövet is. Koval szerint a megbeszélésen kihangsúlyozták, hogy az ukrán gazdák nem fenyegetést, hanem megbízható partnert jelentenek az európai piac számára.

Tiszteletben tartjuk az uniós országok azon törekvését, hogy megvédjék mezőgazdasági termelőik érdekeit, ugyanakkor őszinte párbeszédet és hosszú távú megoldást várunk, amely figyelembe veszi az ukrán gazdák érdekeit.

Koval hangsúlyozta, hogy az ukrán gazdák a háborús nehézségek ellenére is biztosítják Ukrajna és a világ élelmezésbiztonságát. Mivel Ukrajna az európai gazdasági térség része, mezőgazdasági termelőik kiszámítható és stabil kereskedelmi szabályokat érdemelnek, tette hozzá, és azt is megjegyezte, hogy további fontos találkozókra is sor kerül majd, amelyekről később adnak tájékoztatást.