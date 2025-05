Magyarországnak és Szlovákiának bőven lenne lehetősége arra, hogy elszakadjon az orosz kőolajról, de a szankciók alóli kivételek miatt a mostani helyzet jelentős profitot termel mindkét országnak – olvasható abban az elemzésben, amelyet két kutatóközpont, a demokráciakutatással foglalkozó Center for the Study of Democracy és a környezetvédelemre fókuszáló Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) készített.

A Politico által ismertetett kutatás szerint Magyarország és Szlovákia a háború kezdete óta 5,4 milliárd euró adóbevételt fizetett Moszkvának csak a nyersolaj után – ebből az összegből 1800 darab olyan Iszkander-M rakétát lehetne venni, amellyel az oroszok Ukrajnát támadják.

A jelek szerint valójában egyik ország sem törekszik arra, hogy elszakadjon az orosz kőolajtól, miközben az Európai Unió által a háború miatt kivetett orosz szankciók alól pont azzal az indokkal kaptak kivételt, hogy dolgozzák ki ennek a folyamatát.

2024-re Magyarország a nyers orosz kőolajtól való függőségét a háború előtti 61 százalékról 86 százalékra növelte, míg Szlovákia az ellátásban továbbra is szinte teljes mértékben, közel 100 százalékban Moszkvától függ,

olvasható a kutatásban.

Magyarország és Szlovákia azzal szokott védekezni, hogy az orosz kőolajtól való eltávolodás energiahiányt és áremelkedést hozna magával, ám a kutatók szerint ez nem így van.

Az elemzés rámutat, hogy mindkét ország importálhatna nem orosz kőolajat Horvátországból az adriai vezeték segítségével, a Molnak pedig megvan a kapacitása arra, hogy a máshonnan származó kőolajat finomítsa. Hozzátették, hogy a többek között Katarból vagy az Egyesült Államokból származó természetes gáz a közép-európai piacon is rendelkezésre áll.

Martin Vladimirov, a Center for the Study of Democracy energiával és klímával foglalkozó programjának igazgatója szerint: