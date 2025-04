Életük végéig szja-mentességet vezet be a kormány a több gyermeket felnevelő anyáknak. A legalább négy gyermeket nevelő nők már 2020-tól szja-mentességet élveznek, és úgy volt, hogy a háromgyerekes anyák is szja-mentesek lesznek, de ez végül csak az idén valósulhat meg. Sőt, a kétgyermekes anyákra is kiterjesztik a személyijövedelemadó-mentességet, lépcsőzetesen:

2026. január 1-jén a 40 év alatti kétgyermekes anyák válnak adómentessé,

2027-től a 40 és 50 év közöttiek,

2028-tól az 50 és 60 év közöttiek,

2029-től pedig a 60 év felettiek is.

Emellett a 30 év alatti egygyermekes anyák is szja-mentesek lesznek jövő januártól. (Jelenleg még csak az átlagkeresetig szja-mentesek a 30 év alatti anyák, ha 2023 januárja után lettek várandósak, fogadtak örökbe, vagy szültek.)

Praktikusan ez azt jelenti, hogy

minden többgyerekes anya és minden 30 év alatti egygyermekes nő nettó fizetése 15 százalékkal magasabb lesz, mint a többieké.

Az szja-mentességet jellemzően a munkával szerzett jövedelmekre lehet érvényesíteni, így például a munkaviszonyból, megbízásos jogviszonyból, egyéni vállalkozásból, mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó jövedelmekre. A nem munkával szerzett egyéb jövedelmek nem vehetők figyelembe, így például az ingatlan-bérbeadásból származó és a tőkejövedelem sem.

A három- és kétgyermekes anyákról szóló törvényjavaslatban jelzik, hogy az adóalap-kedvezményt a legalább négy gyermeket nevelő anyáknál már érvényben lévő szabály szerint kell érvényesíteni. Ennek az a jelentősége, hogy az adóalap-kedvezményeknél van egy úgynevezett érvényesítési sorrend, és ebben a sorrendben az első helyen szerepel a legalább négy gyermeket nevelő anyák szja-mentessége. És mivel a legalább négy gyermeket nevelő anyák szja-mentessége korlátlan – és az lesz a háromgyerekes-, illetve a kétgyerekes anyáké is –, az szja-mentesség igénybevételével lenullázódik az adóalap és az adó. Azaz

más szja-kedvezmény már nem érvényesíthető.

Ezért a többgyermekes anyák nemcsak nyernek az szja-mentességgel, hanem el is esnek bizonyos lehetőségektől.