Esett az OTP részvényárfolyama

Nem indult fényesen az OTP utolsó kereskedési napja a héten, közel fél százalékos mínuszban, 26 470 forinton startolt el a papír, majd eddigi mélypontját 26 150 forintnál érte el 10 óra előtt néhány perccel, később kisebb-nagyobb hullámzást követően 11 óra körül is ezeken a szinteken maradt – írja a vg.hu. Szerintük a kiszállásra jó alkalmat kínál a Donald Trump amerikai elnök által bejelentett 25 százalékos, autóimportot terhelő védővám, amely az európai tőzsdeindexeket – éppen javarészt az OTP által tovább hajtott BUX kivételével – már csütörtökön is lejtőre küldte.

Nem javul a hangulat a magyar tőzsdén, az OTP már 1,8 százalékos mínuszban van. Az elmúlt napok meredek emelkedését követően nem különösebben meglepő ez a profitrealizálás – kommentált a Portfolio.hu. Azt is írták, hogy az USA autóipari vámjainak bejelentése rontotta a nemzetközi hangulatot a napokban, így pénteken is döntően a negatív tartományban mozognak a vezető európai részvényindexek, valamint hogy a magyar tőzsde is esik.