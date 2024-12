Megjelent a Forbes listája: íme az ország 50 leggazdagabb embere

A hagyományoknak megfelelően ismét közzétette az 50 leggazdagabb magyart rangsoroló listáját a Forbes – ami most sem hozott hallatlan izgalmakat, tekintve, hogy az első két helyet újra kibérelte magának Mészáros Lőrinc és Csányi Sándor. Igaz, nem volt ez mindig így.

Az idei lista alapján Felcsút egykori polgármestere, egyben a miniszterelnök közeli barátja, Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar ember, vagyonának becsült értékét 1241,8 milliárd forintra teszik. A Mészáros-birodalom privát elemei 97 százalékkal érnek többet, mint egy éve, az Opus Global papírja pedig 107 százalékos növekedést hoztak. Utóbbiban fontos szerepe volt a sajátrészvény-vásárlásoknak is.

Az ezüstérmet a tavalyi évhez hasonlóan Csányi szerezte meg, akinek a vagyona az összesítő szerint nagyjából fele akkora mint Mészárosé. A Forbes 684,8 milliárd forintról ír az ő esetében, és külön megjegyzi, hogy az érdekeltségébe tartozó OTP Bank Nyrt. „a példátlan kormányzati beavatkozások ellenére is negyedévről negyedévre növekedésről számol be”.

A dobogó legalsó fokára Felcsuti Zsolt ért oda, aki a nevén kívül nem kapcsolódik konkrétan Mészároshoz vagy Orbán Viktorhoz, a magazin is a lista legvagyonosabb „száz százalékban self made” szereplőjeként jellemzi. Az ő legfőbb érdekeltsége az MPF, a régió egyik legnagyobb ipari befektetője, ami három területen gyárt a világpiacra. Felcsuti vagyonát 487,4 milliárd forintra lőtték be.

A dobogóról épp csak lemaradt 473,3 milliárdos vagyonával Veres Tibor, többek között a Wallis-csoport tulajdonosa. Ötödik lett Gattyán György (364,2 milliárd forint), akinek érdekeltségeinél továbbra is elsők között szerepel a Jasmin.com. Őt követi a lista hatodik helyén 333,3 milliárd forintos vagyonával „a NER első számú építőipari nagyágyúját”, a Duna Aszfaltot birtokló Szíjj László.

Hetedik lett Jellinek Dániel 297,3 milliárd forinttal (az ő neve amiatt szerepelt legutóbb a hírekben, mert az ügyészség 250 milliós pénzbüntetést kért rá adócsalás miatt). Nyolcadik a videotonos Széles Gábor 228,6 milliárd forintos, kilencedik pedig Garancsi István 226,2 milliárd forintos vagyonával.

Az első tizet a Demján-örökösök, Demján Sándorné és családja zárják 225,2 milliárd forinttal.

A listán feltűnnek még a közéleti hírekből ismerős nevek, úgy mint Jászai Gellért, Vida József, Bige László vagy Schmidt Mária, de az a Rahimkulov Timur (és fivére) is akinek a nevét a Corvinuson kirobbant vizsgabotrány után ismerhette meg leginkább az ország. A miniszterelnök veje, Tiborcz István fotójáig pedig a 15. helyig kell lapozni.

A további szereplők és a lista összeállításának módszertana a Forbes oldalán böngészhető tovább.