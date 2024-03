A Rahimkulov család avatkozhatott be a Corvinus Egyetem vizsgáztatási eljárásába – az intézmény személyiségi jogokra hivatkozva nem közöl részleteket

A Jelen című hetilap a napokban arról írt, hogy Timur Megdetovics Rahimkulov üzletember fia volt az a diák, akinek a Budapesti Corvinus Egyetem vezetése a kritikák szerint szabályellenes módon lehetővé tette, hogy vizsgát tegyen. Az eljárást Ádám Zoltán docens kifogásolta, etikai vizsgálatot is kezdeményezett, miután szerinte kivételeztek a befolyásos családból származó hallgatóval, akiről annyi jelent meg, hogy jelentős mennyiségű Mol-részvénnyel rendelkező família sarjáról van szó. A vizsgálatok végén Ádám Zoltánt bocsátották el rendkívüli felmondással, az intézmény szerint azért, mert Ádám nem működött együtt az egyetem által az etikai eljárásokkal összefüggésben indított eljárás során, és nem küldött át bizonyos emaileket.

A Jelen cikke nyomán megkérdeztük a Corvinust, hogy valóban a Rahimkulov család érintett-e az ügyben. A Népszavához hasonlóan velünk is azt közölték, hogy

a személyiségi jogokat védő jogszabályoknak megfelelően hallgató kilétére vonatkozó információkat nem áll módunkban megadni.

Szerintük „a Jelen cikke tele van csúsztatással”, de ettől függetlenül sem kívánnak részleteket megvitatni a médiában, így azt sem közölték, mi pontatlan a cikkben.

Kifejtették, hogy számukra minden diák egyenlő, és ha valaki mulaszt, akkor esélyt kap a javításra. „Nem véletlen, hogy egyetemünkön évente nagyságrendileg 1000 méltányossági kérelem érkezik be a hallgatóktól, ezek 90 százaléka pozitív elbírálással végződik. Ezen az attitűdön nem kívánunk változtatni” – hangsúlyozták.

Közölték azt is, hogy a Corvinus Egyetemen az etikai vizsgálatok 2023. május végén lezárultak, amelyek megállapították, hogy nem történt etikai vétség az ügyben. Az ennek eredményeit megtámadó keresetet a bíróság első és másodfokon is visszautasította, ezzel a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen lezárta az ügyet 2024. január 31-én, és így tett az egyetem is.

Ádám Zoltán a Jelennek azt mondta, tiszteletben tartja a bíróság döntését, de nem ért egyet azzal, és ügyvédjével a Kúriához fordul, felülvizsgálati eljárást kezdeményezve. Másfelől a jogerős ítélet megszületése után, az ügy több dokumentumát is nyilvánosságra tervezi hozni.

Megkerestük a Rahimkulov család több érdekeltségét is, hogy kommentálják a Jelenben megjelenteket, de egyik e-mail címről sem kaptunk választ kérdéseinkre.

Rahimkulovék Oroszországból származnak. Vagyonukat édesapjuk, Megdet alapozta meg. A két magyar állampolgársággal is rendelkező fivér, Ruszlan és Timur a leggazdagabb magyarok listájának állandó szereplője. Óriási befolyásra tettek szert az energetikai és a bankszektorban, vagyonuk gerincét OTP- és Mol-részvények adják.

Mol-részvényei a Corvinus Egyetemnek is vannak, pontosabban a felsőoktatási intézményt működtető vagyonkezelő alapítványnak, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítványnak (MUC), amely pár évvel ezelőtt, a modellváltás idején megkapta a magyar állam Molban meglévő 10 százalékos tulajdonrészét. A MUC kuratóriumi elnöke a Mol elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt. Hernádi egyébként nyilatkozott az ügyben tavaly novemberben, és hangsúlyozta, hogy nem az ő lánya érintett a vizsgabotrányban.