Szijjártó Péter: Dél-Korea legnagyobb élelmiszeripari cége épít gyárat Dunavarsányban

Dél-Korea legnagyobb élelmiszeripari cége Magyarországon építi fel első közép-európai gyárát, kétszáz új munkahelyet teremtve ezzel Dunavarsányban – jelentette be szerdán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárcavezető arról számolt be, hogy a CJ Foods dél-koreai élelmiszeripari cég új, zöldmezős beruházása keretében készételgyártó üzemet és raktárközpontot hoz létre Dunavarsányban. A mintegy 31 milliárd forint értékű fejlesztést az állam 5,3 milliárd forinttal támogatja, így hozzájárulva kétszáz új munkahely létrejöttéhez első körben. Beszédében rámutatott, hogy az itt előállítandó termékek túlnyomó többsége Nyugat-Európában kerül majd a piacra, miközben a vállalat alapvetően magyar gazdálkodóktól és beszállítóktól fogja beszerezni az alapanyagokat.

Dél-Korea legnagyobb élelmiszeripari cégének világszerte hatvan gyára van, így a beruházást éles versenyben sikerült elnyerni – emelte ki a miniszter az MTI tudósítása szerint. Azt is hangsúlyozta, hogy az utóbbi években a világgazdasági hangsúlyok nyugatról keletre tolódtak, számos területen már az ázsiai szereplők diktálják a tempót, és ezt Magyarország idejében felismerte.

Jó döntéseket is hoztunk, így sikeresen alkalmazkodtunk az új körülményekhez, és az új világgazdasági korszak nyertesei közé tartozunk

– fogalmazott a miniszter. Azt is elmondta, hogy

már több mint háromszáz dél-koreai vállalat van jelen hazánkban,

befektetéseik összértéke megközelíti a tízmilliárd eurót, ezzel

a negyedik legnagyobb beruházói közösséget alkotják.

Szijjártó Péter kitért az utóbbi évek válságaira, amelyekből szavai szerint fontos levonni a tanulságokat. Ilyen például, hogy az élelmiszerek-önellátás képessége soha nem bírt akkora jelentőséggel, mint most – nemzetbiztonsági kérdéssé vált a világ egyes pontjain komoly ellátási hiányt okozó koronavírus-járvány és az ukrajnai háború tükrében. Érintette a népességrobbanás kérdését is, emlékeztetve arra, hogy az 1960-as években hárommilliárd ember élt a Földön, míg ma nyolcmilliárd, 2050-re pedig ez a szám meghaladja majd a kilencmilliárdot. Ezért az élelmiszeripart globálisan is kiemelt iparágnak kell tartani, (…) és az egyes nemzetgazdaságok fejlődése is nagymértékben múlik majd az adott ország élelmiszeriparának fejlődésén – fejtette ki. Úgy vélekedett, hogy ez Magyarország szempontjából jó hír, hiszen szerinte ez a szektor hazánkban kifejezetten innovatív, nemzetközileg versenyképes és sikeres.