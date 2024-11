Ennyit kap a régi háztartási gépeiért a MÉH-telepen

Fontos, hogy a régi, elromlott elektronikai eszközeinket a megfelelő helyen adjuk le, azért is, mert így még pénzt is kaphatunk értük.

A Hóvége.hu emlékeztet, hogy a 197/2014. Kormányrendelet szerint az elektronikai eszközök forgalmazói kötelesek visszavenni az elromlott, leselejtezett elektronikai eszközöket.

A MÉH-telepeken és hulladékudvarokban is sokféle elektromos hulladékot fogadnak el, amiért cserébe jelképes díjat is kapunk, a hűtőszekrények átvételi díja például 70 forint kilogrammonként – szúrta ki a portál a MÉH-telepek átvételi díjai között.

A dokumentumból kiderül, hogy egy átlagos súlyú, 60-80 kilogrammos hűtő leadásért nagyjából 4200-5600 forint közötti összeget is kaphat a (volt) tulajdonos, az LCD- és síkképernyős monitorok, régi tévék átvételi díja 50 Ft/kg, azaz egy 10 kilós tévéért csak 500 forint jár.

Egy régi, 60 kilós mosógépet 70 Ft/kg-os díjjal számítanak be, ami viszont már körülbelül 4200 Ft bevételt jelenthet, egy 15 kilós autóakkumulátor leadása után akár 6255 forintot is kaphatunk, viszont egy 10 kilós vörösréz-hulladék leadása után akár több mint 23 ezer forintot is kifizethetnek.

Az összegeket az SZJA levonása után fizetik ki.

A pontos díjazásnak a MOHU listájában nézhet utána.