Ingyenes lehet a parkolás húsvétkor, de nem mindenhol

A Budavári Kapu tájékoztatása szerint 2024. március 29-től (nagypéntek) április 01-ig (húsvéthétfő) ingyenes lesz a parkolás a területükön, a Budai Vár kivételével. Ugyancsak nem kell fizetni a négynapos hosszú hétvégén (március 29 . és április 1. között) az ünnep miatt a parkolásért a XIII. kerületi közterületi várakozóhelyeken. Egyéb napokon a szokásos rendben kell fizetni a parkolásért. A Ferencvárosi Parkolás oldalán is azt írják, hogy a IX. kerületben a közterületi parkolás 2024. március 29-től 2024.04.01-ig díjmentes, akárcsak Zugló (XIV. kerület) parkolási övezeteiben. Több budapesti parkolási cég oldalán az idei díjmentességről még nem került ki hír, de mivel tavaly ingyenes volt a húsvéti hétvége, feltehetőleg most is az lesz. Tájékozódni azért nem árt, mert lehetnek kivételek, mint például a Budai Vár is.

Számos vidéki város is hírt adott már arról, hogy ingyenes lesz náluk a parkolás húsvétkor.

Székesfehérváron például az I.,II. és III. övezetben díjmentes lesz a parkolás. A történelmi belvárosba azonban, ami kiemelt parkolási zóna ezen időszak alatt is csak engedéllyel lehet behajtani és a parkolásért is díjat kell fizetni. Az ingyenes parkolásról mindenki értesül, aki parkolójegyet szeretne váltani, mert ebben az időszakban nem működnek a parkolóautomaták a városban.

Szegedről azt írják, a parkolás 2024. március 29-én (nagypéntek) díjmentes, 2024. március 30-án (nagyszombat) 08:00 és 12:00 óra között a Mars téren, valamint a Boros József, a Pulz, a Csemegi, a Pozsonyi Ignác és a Cserzy Mihály utcákban díjköteles, 2024. április 1-én (húsvéthétfő) díjmentes. Hogy vasárnap kell-e fizetni, vagy sem, arra nem térnek ki a Szepark oldalán.

Nagypénteken és húsvéthétfőn ingyenesen lehet majd parkolni Miskolcon is, a város teljes területén, szombaton viszont nem lesz változás, a kiemelt kereskedelmi és idegenforgalmi területeken kell fizetni a parkolásért. Hogy vasárnap mi lesz, arról nem ír a Borsod24.hu.

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. is rakott ki tájékoztatót arról, hogy 2024. március 29. és április 1. között hogyan alakul a díjköteles és díjmentes parkolási időszak.

A vidéki városokra is igaz, hogy van, ahol még csak a tavalyi parkolási információk érhetőek el – érdemes tehát még a napokba rákeresni, ha kocsival tervezünkk utazást, rokonlátogatást húsvétkor.