A CBA is csökkentette a trappista sajt árát

Újabb boltlánc döntött úgy, hogy árat csökkent – a CBA is 20 százalékot meghaladó mértékű árcsökkentést hajtott végre a trappista sajtoknál március 1-jétől. Ezt a kiskereskedelmi lánc kommunikációs igazgatója közölte a Világgazdasággal. Fodor Attila azt is elmondta a lapnak, hogy a beszállítók árcsökkentése általános jelenség. A CBA és a Príma hálózat a kedvezőbb beszerzési lehetőségből fakadó árelőnyt teljes egészében továbbadja a vásárlóknak – tette hozzá.

Március 1-jén az Aldi közleményt adott ki arról, hogy 20-23 százalékkal mérsékli a trappista sajtok árát.

A gazdasági lap iparági forrásai szerint nem szimplán arról van szó, hogy a valóban brutális kiskereskedelmi árverseny miatt az Aldi lejjebb vitte a trappista árszintjét, hanem a beszállítók engedtek a beszállítási árakból. Vagyis annyi történt, hogy ezt az árcsökkenést nem tartotta magánál az Aldi, hanem átengedte a fogyasztóknak. Ezzel persze végeredményben valóban mérséklődtek a polci árak, ami különösen üdvözlendő a lassan másfél éve tartó drágulási folyamatot elnézve, de voltaképpen nem az történt, hogy az Aldi lemondott volna a maga hasznáról. Pusztán olcsóbban jut hozzá az adott termékekhez.Azt is hozzátették, hogy főszabály szerint a beszállítói ár alá nem is árazhat a kereskedő, ezt tiltja a jogszabály. Az átadói ár alatti értékesítés ugyanis tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősülne. Azt viszont papíron megtehetnék a boltok, hogy a beszállító által most náluk hagyott árkülönbözetet megtartják, csakhogy ebben az esetben éppen a késhegyre menő árverseny miatt árazódnának ki a piacról. Vagyis a kiskereskedelem szereplőinek tulajdonképpen nincs más lehetőségük, mint csökkenteni az áraikat.

Februárban a vajak árait csökkentették egymás után az egyes láncok.