Fontos figyelmeztetés jött a nyugdíjba vonulók utazási kedvezményéről

Aki az idén vonul nyugdíjba, de még nem kapott nyugdíjmegállapítást, annak igazolnia kell ezt ahhoz, hogy igénybe vehesse az idősek utazási támogatását és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát nyugdíjasként. A nyugdíjas igazolványt külön igényelni kell. A pénzcentrum.hu egybegyűjtötte a tudnivalókat.

Az ellátottak utazási utalványa a magyar nyugdíjasok alapjogai közé tartozik, a nyugdíjas igazolvány feljogosítja a nyugdíjasokat a közforgalmú személyszállítási eszközökön (azaz olyan járműveken, mint a vonat, a helyközi autóbusz, a HÉV, az elővárosi autóbusz, a komp, a rév) való kedvezményes utazásra, 50 és 90 százalékos kedvezmények mellett – hívja fel a figyelmet a portál.

A nyugdíjas igazolvány igényléséhez a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott „ellátottak utazási utalványa”, az aktív korúak esetében pedig a járási hivatal által kiállított igazolás szükséges. A nyugdíjas igazolvány kiállításához be kell mutatni a felsorolt okmányokat és a nyugdíjas személyi okmányait, magát a kedvezményt pedig a tömegközlekedési járműveken is be kell tudni mutatni az ahhoz tartozó kedvezményes bérlettel egyetemben.

Minden év elején, így a 2023. január 1-je és a 2023. márciusában megjelenő valorizációs szorzószámok közötti időszakban benyújtott nyugdíjigények esetén is nyugdíj előleg megállapítása történik a nyugdíj összegének végleges kiszámításához szükséges valorizációs szorzószámok közzétételéig. A nyugdíjtörvény szerint, ha a nyugellátásra való jogosultság fennáll, a nyugellátás összege azonban a tárgyévi valorizációs szorzószámok hiánya, adatok hiánya vagy egyéb ok miatt az igénybejelentéstől számított 30 napon belül nem határozható meg, akkor a rendelkezésre álló adatok alapján az igénylő részére előleget kell megállapítani és folyósítani. A nyugellátás megállapításakor a nyugellátás összegébe a folyósított előleget be kell számítani – figyelmeztetnek az adó.hu portálon.

A nyugdíjelőleget határozattal kell megállapítani

Ez, vagyis a nyugdíjjogosultság megállapításáról szóló hatósági döntés egyrészt igazolja, hogy a nyugdíjjogosultság fennáll, és nyugdíjelőleg fizetendő, másrészt több olyan kérdés rendezésére is lehetőséget ad, amely az igénylő számára igen fontos lehet.

Az ellátottak utazási utalványának megküldése mellett a másik ilyen lényeges mozzanat az „egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság nyugdíjasként” információ továbbítása az egészségbiztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv felé a társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető orvosi ellátás, gyógyszer ellátás biztosítása érdekében.

Hogyan kell igényelni, mit kell tudni róla?

A nyugdíjas igazolvány, azaz az ellátottak utazási utalványa a kiállítás évében január 1-jétől a kiállítást követő év március 31-ig érvényes. A Nyugdíjfolyósító az utazási utalványt a tárgyév március 31-ig azon jogosultak részére juttatja el, akik az év április 1-jéig a 65. életévüket nem töltötték be. A jogosultsághoz kapcsolódó bővebb információkért keressük a Magyar Államkincstár oldalán az ügyintézési tájékoztatók közt az „Ellátottak utazási utalványa” alfület.

A nyugdíjas igazolvány a legtöbb személyi okmányhoz hasonlóan egy egyszerű, kétoldalas kártya, amelyen szerepel a nyugdíjas arcképe és a lentiekben felsorolt, a nyugdíjas igazolvány szempontjából releváns adatai. Fontos: a nyugdíjas igazolvány önmagában személyazonosításra nem alkalmas okmány, éppen ezért, hogy érvényesen használhassuk, fel kell tudnunk mutatni a hozzá tartozó érvényes, arcképpel ellátott személyigazoló okmányunkat (pl. SZIG, jogosítvány, útlevél).

A nyugdíjas igazolvány igénylése kapcsán érdemes tudnunk, hogy a nyugdíjas igazolványon szereplő adatok között feltüntetik a nyugdíjas igazolvány birtokosának nevét és lakcímét, illetve a folyósítási törzsszámot is. Abban az esetben, ha a jogosult gyámság/gondnokság alatt áll, akkor a nyugdíjas igazolvány a gyám/gondnok/nevelőszülő részére kerül kiküldésre (a tisztségek „GY”/, „GO” / „NS” rövidítéssel kerülnek fel az igazolványra).