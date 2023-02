Úgy emelt díjakat a Digi, hogy közben nem változtatott az „egyetemleges tarifáin”

Mutatjuk, hogyan magyarázza ezt a szolgáltató cég.

Több olvasói levelet is kaptunk januári cikkünk után a Digi azon kijelentésével kapcsolatban, amely szerint a társaság „2016 óta nem változtatott egyetemleges tarifáin”. Hogy ez pontosan mit is jelent, akkor nem részletezték, de az olvasói levelek alapján azt biztosan nem jelentette, hogy 2016 óta egyáltalán nem volt díjemelés. Az olvasók ugyanis mindnyájan arról számoltak be, hogy egy éven belül akár több alkalommal is tapasztaltak díjemelkedést. A helyzet tisztázására megkérdeztük a Digit.

Emelések, amiket az olvasók tapasztaltak

Az egyik olvasónk egy sajtóhírt küldött, amelyben szerepelt, hogy mint várható volt, nem tartja magát a korábbi nyomott árakhoz a Digi Távközlési Kft. új tulajdonosa, a 4iG Nyrt., illetve hogy a cég 2022 júliusában átfogó árkorrekciót hajt végre, évek óta először. A cikkben részben arról írnak, hogy az új díjcsomagok átlagosan 12 százalékkal lesznek drágábbak, de arról is, hogy a már meglévő díjcsomagok árai közül melyek emelkedtek tavaly nyáron. A Digi ezzel kapcsolatban azt válaszolta megkeresésünkre, hogy a 2022. júliusi árkorrekció nem volt átfogó és egyetemleges, az csak bizonyos csomagokra – lásd az idézett HWSW cikk – és a hűségidővel nem rendelkező ügyfelekre vonatkozott.

Egy másik olvasónk elküldte azt a tájékoztató levelet, amit tavaly szeptemberben küldött neki a Digi – ebben novembertől élő emelésekről értesítették néhány szolgáltatásnál. Ehhez jött hozzá még egy januári emelés (amivel kapcsolatban olvasónk nem emlékezett tájékoztatásra). Olvasónk megküldött számlái alapján októberig az ő alapdíja (több szolgáltatásra összesen) 5999 forint volt, novembertől 6900 forint, januártól pedig 8399 forint. Ez összesen 40 százalékos emelkedés az októberi díjhoz mérve, novemberhez képest pedig 21,7 százalékos. Mindkettő jóval infláció feletti, hiszen tavaly az éves infláció 14,5 százalék volt a KSH jelentése szerint. Ezzel kapcsolatban a Digi azt írta, még a júliusi árkorrekció olvasónkra vonatkozó hatályba lépéséről tájékoztatták őt, mely az ő előfizetésénél 2022. november 1-jétől lépett életbe, feltehetően azért, mert akkor válhatott a határozott hűségidejű szerződése határozatlanná. Vagyis átfogó, egyetemleges emelést a Digi 2022 novemberében nem hajtott végre. Másrészt az inflációkövető emelés majd csak májustól jön.

Egy másik olvasónk azt jelezte, hogy ő tavaly nyáron is tapasztalt emelést, illetve hogy az ő díja tavaly nyárhoz képest (6290 forint) idén januárra jóval infláció felett (9300 forintra) drágult – ő azonban nem küldött számlákat. Észrevételével kapcsolatban (a díjcsomag ismerete híján) általánosságban azt a választ kaptuk a Digitől, hogy az előfizetési díj emelkedése feltehetően a 2022 novemberében bejelentett és 2023. január 1-jétől hatályos árkorrekció eredménye. Hangsúlyozták, erről minden előfizetőjüket az előzetesen megadott értesítési csatornán a törvényben meghatározott módon tájékoztatták.

A drágulás oka feltételezésük szerint az lehetett, hogy olvasónk nem érvényesítette a tájékoztatóban ismertetett, számára igénybe vehető kedvezményeket (1 éves hűségidő, valamint átállás elektronikus számlafogadásra), pedig a Digi szerint, ha ezt megtette volna, az előfizetési díja nem változott volna. Az is kiderült, hogy még most sem késő lépni, mert amennyiben az előfizető ezután él ezekkel a lehetőségekkel, 8399 forintos havi díját határozott idejű szerződés és e-Pack számlacsomag vállalásával ismét 6900 forintra csökkentheti, amelyet visszamenőlegesen az igénylés időpontjától számítva a következő számlájában jóváírnak neki. Kiemelték, ügyfélszolgálatuk készséggel áll minden előfizetőjük segítségére, de a kedvezmények érvényesítése pár kattintással online is elvégezhető.

Így értik, hogy a díjemelés nem „egyetemleges”

Megkérdeztük a Digit arról is, hogyan kell érteni a lapunknak megküldött válaszukat (a Digi „2016 óta nem változtatott egyetemleges tarifáin”) az olvasóink által tapasztalt díjemelésekhez képest. Mint írták: az, hogy a Digi „2016 óta nem változtatott egyetemleges tarifáin” a tényeknek megfelelő állítás, vagyis ők nem hibáztak. Érdeklődésünkre azt is kifejtették, hogy az „egyetemleges tarifán” azt értették, hogy abba minden tarifa beletartozik. Vagyis az, hogy a Digi „2016 óta nem változtatott egyetemleges tarifáin” az értelmezésükben azt jelenti, hogy egy időben nem hajtott végre 2016 óta általános, azaz minden ügyfelét megegyező mértékben és azonos időpontban érintő árváltozást. De ez azt nem jelenti, hogy egyáltalán ne lett volna díjemelés 2016 óta.

Vagyis a tavaly júliusi emelés nem volt egyetemleges, mert nem érintette a társaság minden tarifáját. Friss tájékoztatásuk szerint ez az áremelés csak a kereskedelmi ajánlataik felénél jelent meg – azon ügyfeleiknél, akik ebben az időpontban hűségidős szerződéssel rendelkeztek, nem történt áremelés. És a novemberi áremelés sem vonatkozott minden szolgáltatásra, csak egy részükre.

Hozzátették, a Digi a törvényi előírásoknak megfelelő határidőben és módon az ÁSZF-módosításokról minden esetben előzetesen tájékoztatja ügyfeleit. Biztosítottak továbbá, hogy a kötelező tájékoztatás mellett nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a társasággal kapcsolatos fontosabb változásokról (így például a júliusi áremelésükről is) a lehető legtranszparensebb módon tájékoztassák az előfizetőiket. Példaként megemlítették, hogy januári áremelésükre az ügyfelek által meghatározott kommunikációs csatornán kívül (postai levél, e-mail), valamint a sajtóközlemény mellett országos médiakampányukban (hírportálokban, kereskedelmi tévécsatornákban) is felhívták a figyelmet annak érdekében, hogy új és meglévő ügyfeleik csökkenthessék, illetve akár egyes előfizetői csomagok esetében teljes mértékben elkerülhessék a januári áremelés hatását (hűségidő, e- Pack, vagyis átállás online számlázásra).

A januári és a májusi emelés sem érint minden Digi-ügyfelet

A társaság 2022 novemberében két díjemelést jelentett be 2023-ra.

Az egyik a már említett január 1-jétől érvényes tarifaváltozás, amiről azt kell tudni, hogy ez még nem az inflációkövető díjemelés volt, és szintén nem érintette minden ügyfelüket. Csak a vezetékes és műholdas szolgáltatások listaárára vonatkozott, kivéve a hűségidős szerződéssel rendelkező előfizetőket.

A novemberi másik bejelentés szólt az automatikus indexálás bevezetéséről, amely a Diginél majd csak 2023 májusától lép életbe. Ez az inflációkövető díjemelés. Bővebb információ a 2023. január 1-jétől hatályos általános szerződési feltételükben (ászf) található. A májusi emelésről lesz még tájékoztatás, a törvényben meghatározott határidőben.

Mint cikkünkben is említettük, a májustól életbe lépő inflációkövető díjemelésnél is lesznek kivételek:

a közszolgálati televíziócsomagok havidíjai,

a 2022. május 1. és 2022. június 30. napja között határozott időtartamra kedvezményes díjcsomagra kötött előfizetői szerződések havi díjai, a határozott időtartam lejártáig,

a 2022. december 31 napja előtt megkötött i-TV előfizetések havi díjai,

az egyszeri és tranzakciós díjtételek

és a vezetékes és mobil hangszolgáltatások forgalmi díjai.

A cikkben ismertetett díjemelések után tehát a Digi továbbra is mondhatja azt, hogy „2016 óta nem változtatott egyetemleges tarifáin”.