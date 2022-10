A nyugdíjkorhatár emelésére érkezett javaslat, meglepő mód az infláció miatt is

A nyugdíjrendszereket az elöregedő társadalom, az infláció és a koronavírus okozta gazdasági problémák miatt felül kellene vizsgálni, a bajok orvoslásához pedig elengedhetetlen a nyugdíjkorhatár emelése – javasolja a Mercer és a CFA Institute 44 ország nyugdíjrendszerét összehasonlító elemzésében.

A nyugdíjkorhatár emelésével az államok két legyet üthetnek egy csapásra: amellett, hogy reagálnak a várható élettartam emelkedésére, csökkentik az állami nyugdíjkiadásokat – idézi a tanulmányt a Napi.hu.

A nyugdíjrendszerek javítására a két pénzügyi cég szorgalmazza azt is, hogy vonjanak be több munkavállalót – azokat is, akik nem hagyományos alkalmazotti munkarendben dolgoznak – az állami rendszerbe, mivel fel kell ismerni, hogy az egyének rendszerint nem tesznek félre elegendő összeget felülről érkező automatikus elvonás híján.

Emellett arra buzdítják az egyes országokat, hogy biztassák az idősebbeket a magasabb munkaerő-piaci részvételre, ami növelné megtakarításaikat, a nyugdíjas évek folyamatos növekedésének is korlátot szabhatna. De a tanulmány szerint csökkenteni kellene a nemek közötti, valamint az egyes kisebbségi csoportokat érintő nyugdíjkülönbségeket is.

A tanulmány készítői felhívták a figyelmet, hogy különösen aktuális a nyugdíjrendszerek felülvizsgálata, miután a koronavírus, valamint az elöregedő társadalmak problémája is lyukat ütött rajtuk. Ráadásul az egyre emelkedő infláció és a több eszköztípus esetében is csökkent befektetési hozamok is extra nyomást gyakorolnak a nyugdíjrendszerekre.