Újra teljes gázzal jön a gáz a Török Áramlaton

Sikeresen befejeződtek a Török Áramlat karbantartási munkálatai, így moszkvai idő szerint hétfő este nyolckor újraindult a gázszállítás a csövön a rendes üzem szerint – a Gazprom hivatalos Telegram-csatornáján megjelent információt a hvg.hu szúrta ki.

A Török Áramlatot egy héttel ezelőtt zárták el részlegesen az egyhetes, szokásos, éves karbantartás miatt. A jelek szerint minden a terveknek megfelelően alakult. Az évi 31,5 milliárd köbméter szállítókapacitású cső az utóbbi időben erősen felértékelődött a magyar gázellátás szempontjából, mert tavaly október óta az Ukrajnán keresztül vezető útvonal helyett ez a délről érkező cső felel a hazai ellátás javáért – emlékeztet a portál..

A karbantartások miatt egyébként annyira vészesen nem esett vissza az ezen a csövön Magyarországra érkező gáz mennyisége. Idézik Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, aki korábban azt mondta: a munkálatok miatt a várt napi 12 millió köbméter földgáz helyett napi 10,6 millió köbméter orosz gáz érkezik ebben az időszakban. A Gazprom egyébként azt is vállalta, hogy a kiesett mennyiséget később visszapótolja.

A magyar gázbetárolás a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) múlt heti közlése szerint rendben van, és folyamatos volt a Török Áramlat letekerése idején is. Ebben az időben Ausztria és Horvátország felől is zavartalan volt a gázbeáramlás. Múlt csütörtökig a 6,33 milliárd köbméternyi hazai tárolói kapacitást több mint 36 százalékban fel is töltötték, jelenleg már 2,3 milliárd köbméter földgáz áll rendelkezésre a földalatti gáztárolókban – írja a hvg.hu.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin és Recep Tayyip Erdogan török elnök kezet fog a Török Áramlat földgázvezeték fekete-tengeri szakaszának befejezése alkalmából tartott rendezvényen Isztambulban 2018. november 19-én. MTI/EPA/Erdem Sahin