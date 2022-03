Pár hónapja hiányt tapasztalhat pb-gázpalackból, a Mol ígéri, nem lesz tartós

Szinte elérhetetlen 2021 novembere óta a háztartási, 11,5 kg töltetű pb-gázpalack. A jelenség elsősorban a Mol által ellátott benzinkutakon, cseretelepeken jellemző, de a Mol saját kútjain és partnereinél is tapasztalható, hogy hetekig, akár egy hónapig sincs töltött palack – írta olvasónk.

December végén az ATV is pb-gázpalack hiányról számolt be. Úgy jellemezték a helyzetet, hogy van, ahol már hetekkel korábban korlátozni kellett az egyszerre kiadható pb-palackok számát, míg máshol már a kereskedők sem kapják meg a megrendelt mennyiséget. Ennek oka akkor – a cseretelepek munkatársai szerint – az volt, hogy sokan vágtak disznót, és ahhoz egyszerre 2-3 palackot is vettek. Az egyik forgalmazó szerint a szállítók vagy azzal indokoltak neki, hogy nem töltöttek elég palackot, vagy azzal, hogy nyomáspróba alatt vannak a palackok.

Jelentősen megnőtt a kereslet, ezért alakult ki hiány

A Mol megkeresésünkre azt írta, hogy pb-gáz forgalmazásuk folyamatos, de november óta – az értékesítési csatornák átrendeződése miatt – jelentős forgalomnövekedést tapasztaltak, amit az orosz-ukrán háború tovább erősített.

A háború kitörése pánik és készletező vásárlásokat generált, de ennek ellenére nem alakult ki tartós PB-gázpalack hiány az országban.

Hozzátették, hogy az utánpótlásról folyamatosan gondoskodnak. A Mol szerint az ellátás pár hét alatt visszatérhet az ilyenkor megszokott szintre, ha a szolgáltatók között egyenletesen oszlik meg az igény, és mindenki a napi szükségleteinek megfelelő terméket vásárol, de ezt jelen körülmények között nehéz előre meghatározni. A weboldalukon elérhető információ szerint mintegy 1000 viszonteladó forgalmazhat palackos Mol pb-gázt az országban.

Az általunk megkeresett (nem molos) palackforgalmazó is azt mondta, hogy nem folyamatos az utánpótlás, visszatérően előfordul átmeneti hiány a háztartásokban használt 11,5 kg-os pb-gázpalackoknál. Beszállítója – elmondása szerint – azt mondta, hogy a töltőüzem nem végezte el a nyomáspróbát a visszavitt palackokon, így azokat nem lehet újra tölteni. Ezt az állítást a megkeresett piaci szereplők se nem cáfolták, se nem erősítették meg – nem reagáltak rá.

A beszállítója még arra hivatkozott, hogy azért állnak a nyomáspróbák, mert tudomása szerint a 11,5 kg-os palackoknál senki nem akarja vállalni a nyomáspróba költségét. Amit azért furcsállottunk, mert nyilván benne kell legyen ez a költség is a fogyasztói árban. A Mol erre azt írta, a szükséges nyomáspróbák elvégzése miatt nem alakult ki finanszírozási vita, hiszen a felek közötti szerződések egyértelműen szabályozzák ezt a kérdést.

A Molról azt kell tudni még, hogy ő maga nem palackoz, vagyis nem ők töltik fel a hozzájuk visszavitt palackokat, hanem bértöltetnek.

Megkerestünk két nagy pb-gázpalackot töltő céget is, hogy megtudjuk, mit lehet tudni az átmeneti hiányról, annak okáról. A Prímaenergia Zrt. elnök-vezérigazgatója, Morvai Tamás a Molhoz irányított kérdéseinkkel. Hiába tudakoltuk tőle, mi lehet a hiány oka, valóban a nyomáspróbáknál van-e elmaradás, illetve mikorra oldódhatnak meg a hiányproblémák, kérdéseinkre nem válaszolt.

A másik jelentős pb-gázpalackot töltő cég a Flaga, mintegy 30 éve tevékenykedik a magyar piacon, országos forgalmazási hálózattal. A hiányról tőlük is hiába kérdeztünk, nem reagáltak. A nyomáspróbákkal kapcsolatos kérdésekre azt írták, minden egyes palackot töltés előtt töltőüzemükben ellenőriznek, hogy megfeleljen a biztonsági kritériumoknak, és minden nyomástartó tartályt rendszeres nyomáspróbának vetnek alá, amelyet erre képesített alkalmazottak vagy alvállalkozók végeznek. Évente több ezer palackot vetnek alá ilyen nyomáspróbának, mivel ez nemcsak biztonsági előírás, hanem jogi követelmény is, így ez a folyamat mindig szerepel a működési tervükben és a költségvetésükben is. Az ügyfeleknek, felhasználóknak felszámított végső ár az összes beszerzési, forgalmazási és üzemeltetési költséget tartalmazza – közölték.

A rezsicsökkentett pb-gáz

A 11,5 kg-os alumínium palack a legelterjedtebb a magyar piacon, információink szerint országos szinten összesen nagyjából 6 millió 11,5 kg-os pb-gázpalackcsere realizálódik évente. A pb-gázpalack hatósági áras 2013 júliusától, akkor a rezsicsökkentés jegyében döntött úgy a kormány, hogy a 2012. decemberi árnál 10 százalékkal kevesebbért kell cserélni a palackokat. A Népszabadság akkori cikke azt írta, 4700 és 5700 forint közötti a rezsicsökkentett palackcsere. A közműhivatalra hivatkozva pedig hozzátették, 5112 forint körüli átlagárat eredményezhetett a kormány intézkedése.

A Népszava 2018 elején arról cikkezett, milyen sajátos ívet írt le a palackos pb-gáz ára: miközben a 2013-as 10 százalékos hatósági rezsicsökkentés körülbelül 2014 végéig érdemi hatást fejtett ki, ezt követően a termék a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kimutatása szerint még olcsóbb lett. Nem is akármennyire: a 2016 végi mélypont 3960 forintos töltetára közel harmadával múlta alul a rezsicsökkentés előtti, majdnem 6 ezer forintot. A Magyar PB Gázipari Egyesület honlapjára hivatkozva azt is megemlítették, hogy az árcsökkenés lendíthetett kissé az addig szinte függőlegesen zuhanó keresleten is. Míg a forgalom az 1996-os 250 ezer tonnáról 2013-ra 64 ezerre esett, addig az igények 2017-re már 74 ezer tonnára kúsztak vissza. Bár 2017-ben az árak már emelkedésbe fordultak, az akkori 4400 forintos átlagos töltetdíj még mindig 25 százalékkal alacsonyabb volt a rezsicsökkentés előtti tarifáknál.

A KSH statisztikája szerint 2018 januárja és 2022 februárja között 4400 forintról 5400 forintra emelkedett a 11,5 kg-os pb-gázpalack cseréjének átlagos ára, azaz több mint 22 százalékkal drágult.