Már hétfő reggel kiderülhet, mekkora pusztítást végeznek a nyugati szankciók az orosz gazdaságban

Az utóbbi hetek egyik legtöbbet hivatkozott idézete Lenintől származik:

Ez most elég pontosnak tűnik. Németország az elmúlt évtizedek komplett, oroszokkal szembeni külpolitikáját rúgta fel a hétvégén, amikor Olaf Scholz kancellár úgy döntött, hogy fegyverekkel támogatják az ukránokat az Oroszországgal szembeni háborúban.

Ez a döntés azért is fontos, mert az Európai Unió tagállamainak fegyverkészlete elég nagy arányban származik Németországból. A németek úgy adnak el fegyvereket más országoknak, hogy fenntartják a jogot arra, hogy megtiltsák a továbbexportálásukat harmadik országokba. Azzal, hogy a németek saját maguk is fegyvereket küldenek, valamint engedélyezik a többi országnak is a fegyverexportot, az EU nagy részének lehetőséget adnak arra, hogy fegyverekkel támogassa Ukrajnát.

És még nem is feltétlenül ez volt a legfontosabb döntés, ami a hétvégén Oroszországgal szemben született. Az orosz invázió látványosan egyesítette az Európai Unió korábban sokszor megosztott tagországait, amelyek a szokásosnál gyorsabban a szokásosnál határozottabb szankciók mellett döntöttek.

Ezek közül a legkeményebbeket szombat este vezették be. Oroszországot gyakorlatilag a Krím megszállása óta fenyegetik azzal, hogy leválaszthatják a SWIFT-rendszerről, most ez részben meg is történt. Ahhoz, hogy megértsük, miért fontos ez, a SWIFT működését kell értenünk.

A SWIFT egy üzenetküldő rendszer. Amikor a bankok egymás között vagy külföldi bankokkal üzletelnek, valahogy kommunikálniuk is kell egymással. A SWIFT nem kezel pénzt, csupán üzenetet továbbít. Ennek az üzenetnek része a bank egyedi kódja, a tranzakció típusa és kategóriája is. A rendszert több nagy bank együttműködése hozta létre, Belgiumban van a központja, és a bankok közös tulajdona.

Azt egyelőre nem tudni, mely orosz bankok veszítik majd el a hozzáférést a SWIFT-hez. Ezt a következő napokban jelenti majd be az Európai Unió és az Egyesült Államok. Annak, hogy ezt még nem tudjuk, pontosan az az oka, ami annak is, hogy nem a teljes orosz bankrendszert kapcsolták le a rendszerről – és itt térünk vissza Németországhoz is. Németország, ahogy Magyarország is, nagy vásárlója az orosz gáznak. Ahhoz, hogy ezért a gázért fizetni lehessen, szükség van arra, hogy a tranzakciót intéző bankok kommunikálni tudjanak. Így a legvalószínűbb, hogy azok a bankok tarthatják majd meg a hozzáférést a kommunikációs rendszerhez, amelyek a gáz- és olajipari tranzakciókat is intézik.

A németek így szeretnék elkerülni, hogy az energiárak még jobban elszálljanak Európában.

Az oroszok az első fenyegetés után egyébként létrehozták a saját kommunikációs rendszerüket a SWIFT helyett, ezt hívják Mirnek. A probléma az, hogy miközben a SWIFT-nek 11 ezer pénzintézet tagja, a Mirt nagyon kevesen használják. Jellemzően az orosz befolyás alatt álló területeken, mint Dél-Oszétia vagy a Krím lehet vele fizetni, de tagja a Kínai Központi Bank is. Vannak egyéb problémái is. Miközben a SWIFT a hét minden napján, a nap 24 órájában működik, a Mir csak munkaidőben, ráadásul az üzenetek hossza is korlátozottabb, mint a SWIFT-nél.

Az orosz bankközi tranzakciók egy részét így is a Mir közvetíti Oroszországon belül, leginkább az állami alkalmazottak, nyugdíjasok és segélyből élők körében. Oroszországban ugyanis az a szokás, hogy a munkahely vagy – az előbbi esetekben – az állam adja ki a bankkártyát, amelyre a fizetés vagy a segély érkezik. Vannak olyan hírek is, amelyek szerint Moszkvában már most aggódnak, hogy a Mastercard vagy Visa kártyák nem működnek majd, és több újságíróval is előre kifizettették a számlát a hotelekben.

Amikor Iránt lekapcsolták a SWIFT-ről, az ország gazdasági növekedése öt százalékponttal csökkent, és jelentősen megnehezítette az irániak számára a nemzetközi tranzakciók intézését.

De az igazi pofon még csak nem is ez lehet az orosz gazdaságnak. A mostani szankciók legkeményebb pontja, hogy az Orosz Központi Bankot is érintik. Ez az első ekkora méretű és ilyen jelentős gazdasági kapcsolatokkal rendelkező jegybank a világon, amelyet szankciók alá helyeztek.

At an absolute minimum 39% of Russia's Central Bank reserves ($630bn) appear to have been frozen.

If Japan does the same will take it up to half.

Caveat: data is 8 months old because CBR publishes with a heft delay to keep some secrecy. pic.twitter.com/c02RrD9MCI

— Jake Cordell (@JakeCordell) February 26, 2022